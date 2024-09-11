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Строительству второго по высоте небоскреба в мире дали зеленый свет
Объединенные Арабские Эмираты в январе 2024 года обнародовали планы по строительству нового небоскреба в Дубае, который может стать вторым по высоте зданием в мире. Теперь подтвердилось, что проект действительно реализуют, и новая башня поднимется на впечатляющую высоту в 725 метров к 2028 году.
Новый небоскреб «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi) назвали в честь компании, отвечающей за проект, — Azizi Developments.
Заявленная высота поставит его на второе место в мире среди небоскребов — после 828-метрового «Бурдж-Халифа». Однако, если в Саудовской Аравии все же построят километровый небоскреб Jeddah Tower, то оба здания в ОАЭ опустятся в рейтинге высоток.
«Бурдж-Азизи» получит стеклянный фасад, состоящий из множества прямоугольных форм. Там разместится отель Seven Star, а также огромные частные апартаменты.
Внутри 131-этажной башни найдется место самому высокому в мире ночному клубу, самому высокому ресторану и самой высокой смотровой площадке. Естественно, будут и удобства, включая оздоровительные центры, бассейны, сауны, кинотеатры, тренажерные залы и многое другое.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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