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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +922
Посты: 1808

Астронавт cделал снимки урагана, который может стать одним из самых разрушительных за последнее столетие

Американский астронавт Мэттью Доминик, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал покадровую съемку, сделанную с интервалом в полторы секунды. На фото видны огромные размеры урагана «Милтон», приближающегося к побережью американского штата Флорида.  

Сообщество
# космос
# ураган
# фотографии
Ураган «Милтон» с борта МКС / © Matthew Dominick
Ураган «Милтон» с борта МКС / © Matthew Dominick

По прогнозам, ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в регионе за последние 100 лет. Жители уже эвакуируются с побережья Флориды.

© Matthew Dominick
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# внимание
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# Нобелевская неделя
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# аккреция
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# архей
# Золото
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
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Иван Колупаев
10 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Дмитрий Илюхин
10 часов назад
Полетит в 2030, если всё хорошо? Первый запуск Falcon 9 - 2010 год. 20 лет отставания.

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Чувак
10 часов назад
А есть такие же только днём?

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Владимир Николаев
11 часов назад
Александр, "доверившись на слово" - поржал, спасибо. Это все, что нужно знать о Ваших представлениях о научных методах.

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Иван Колупаев
11 часов назад
Zhania, а так вы из этих 😁 🙄 так бы сразу и сказали.

Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

гвен col
12 часов назад
Ага отлично. Как раз их и не хватало. Ещё создайте комаров которые пью по литру кров, октябрь месяц, а комары не дают спать по ночам.

Биологи создали мух, которые останавливаются на красный светБиологи создали мух, которые останавливаются на красный свет

Иван Колупаев
13 часов назад
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Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

Александр Березин
13 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Березин
13 часов назад
Zhania, Жания: между 2003 и 2020 годом SpaceX запустила ноль человек. В космос все жители Запада, включая жителей США, попадали тогда исключительно на русским

Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

Zhania 023
13 часов назад
Иван, развитие измеряется не только кол-вом запусков, мы летаем на 60 летних ракетах, они все 20 лет разрабатывают новые системы. думаете если бы

Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

Zhania 023
13 часов назад
И., им нет смысла демпинговать, будут держать цену, пока никто не предложит более дешёвый аналог, тогда начнётся понижение цены. запас там у них

Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

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