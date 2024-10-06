Обновленный электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Tesla

С давних времен ученые хотели найти философский камень и получить бессмертие. Одна из идей — обрести его в цифровом виде, перенеся сознание человека в компьютер. Эксперты ПНИПУ в области философии и информационных технологий рассказали, чем такая концепция отличается от вечной жизни в христианстве, как уже сейчас мы создаем цифровые копии себя, почему до сих пор не просканирован мозг, какие еще препятствия стоят на пути к жизни нашего сознания внутри машины и как изменится восприятие смерти.