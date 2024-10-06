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Обновленный электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Tesla
Электромобиль Porsche Taycan в версии Turbo GT разогнался с места до 96 километров в час (60 миль в час) за 1,9 секунды, побив рекорд Tesla Model S Plaid на 0,2 секунды. Тем самым он установил новый рекорд для серийных моделей электромобилей.
В испытаниях, которые провели журналисты издания Car&Driver, участвовал обновленный Porsche Taycan. Его оснастили электромоторами мощностью 1109 лошадиных сил и «обули» в шины Pirelli P Zero Trofeo RS.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
С давних времен ученые хотели найти философский камень и получить бессмертие. Одна из идей — обрести его в цифровом виде, перенеся сознание человека в компьютер. Эксперты ПНИПУ в области философии и информационных технологий рассказали, чем такая концепция отличается от вечной жизни в христианстве, как уже сейчас мы создаем цифровые копии себя, почему до сих пор не просканирован мозг, какие еще препятствия стоят на пути к жизни нашего сознания внутри машины и как изменится восприятие смерти.
С помощью космического телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) международная команда астрономов обнаружила уникальную тройную звездную систему под названием TIC 290061484. Ее орбитальный период составляет всего 24,5 дня, что значительно меньше установленного в 1956 году рекорда — 33 дня — для систем такого типа.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.
Органика на поверхности Цереры оказалась продуктом ее геологической активности и выбросов из глобального океана
Группа астрофизиков обнаружила на поверхности карликовой планеты Цереры — крупнейшего объекта в поясе астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса — значительные концентрации алифатических органических соединений, которые имеют важное значение для жизни на Земле. Вероятно, они появились на поверхности Цереры в результате геологической активности относительно недавно — в течение последних 10 миллионов лет.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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