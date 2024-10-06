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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +612
Посты: 1639

Обновленный электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Tesla

Электромобиль Porsche Taycan в версии Turbo GT разогнался с места до 96 километров в час (60 миль в час) за 1,9 секунды, побив рекорд Tesla Model S Plaid на 0,2 секунды. Тем самым он установил новый рекорд для серийных моделей электромобилей.

Сообщество
# Porsche
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Электромобиль Porsche Taycan в версии Turbo GT / © Car&Driver
Электромобиль Porsche Taycan в версии Turbo GT / © Car&Driver

В испытаниях, которые провели журналисты издания Car&Driver, участвовал обновленный Porsche Taycan. Его оснастили электромоторами мощностью 1109 лошадиных сил и «обули» в шины Pirelli P Zero Trofeo RS.

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# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
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# бессмертие
# информация
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# цифровизация
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Астрономы открыли компактную тройную звездную систему с рекордно коротким орбитальным периодом

С помощью космического телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) международная команда астрономов обнаружила уникальную тройную звездную систему под названием TIC 290061484. Ее орбитальный период составляет всего 24,5 дня, что значительно меньше установленного в 1956 году рекорда — 33 дня — для систем такого типа.

Астрономия
# NASA
# Tess
# звездные системы
# моделирование
# орбитальный период
30 сентября
Мария Азарова

Этолог проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.

Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
# этология
30 сентября
Татьяна

Эверест испытал аномальное поднятие из-за перехвата рек

Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.

Геология
# Гималаи
# реки
# тектоника плит
# Эверест
30 сентября
Любовь

Органика на поверхности Цереры оказалась продуктом ее геологической активности и выбросов из глобального океана

Группа астрофизиков обнаружила на поверхности карликовой планеты Цереры — крупнейшего объекта в поясе астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса — значительные концентрации алифатических органических соединений, которые имеют важное значение для жизни на Земле. Вероятно, они появились на поверхности Цереры в результате геологической активности относительно недавно — в течение последних 10 миллионов лет.

Астрономия
# «Рассвет»
# астероиды
# астробиология
# карликовые планеты
# Церера
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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Владимир Гнедышев
1 час назад
Айрат, а ты сам попробуй что-нибудь создать, напиши план (этапы), вот столько времени на это, вот столько времени на то и посмотри как у тебя начнутся

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

VIKI LYAM
3 часа назад
Айрат, как и по косм.кораблю Орлу. и по косм.тягачу Зевс. и по станции РОС. и по Луне, обещаной нам Самим в 200х годах.одни только обещания в 30х годах. в

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

Кирилл Позолотов
9 часов назад
Али, это противоположные значения, как плюс и минус, но и ноль и бесконечность не являются номерами.

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

Иван Колупаев
13 часов назад
Uber, что хотел я вам уже пояснил. В нерыбарную к Рыбарю зайдите он там всем поясняет когда в хорошем настроении. Ну а когда нет просто пошлет.

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Александр Панов
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Скоро станет зеленой.

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Иван Рудаков
14 часов назад
Я тоже думаю что если бы человечество обозлилась на правителей и поработителей то наши народности поднимут любой валун Колтун сдвинул бы с

Самые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечествоСамые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечество

Гарри Гарриев
15 часов назад
Мох и "озеленение" -- штуки весьма разные, честно говоря. Особенно с учётом того, что (цитата) "Почв в Антарктике нет или они очень бедные". Особенно

Озеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентовОзеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентов

Гарри Гарриев
15 часов назад
Тут бы вот интересно изучить, каким образом пресловутая "гиперсоциальность" у собак вообще появилась. И как научила (!) домашних собак активно

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16 часов назад
Спустя 3 года так и не видно никакой работы по ней🤔

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Раиса Сидорук
17 часов назад
Владимир, недоскрёб

Саудовская Аравия решилась на завершение строительства километрового небоскребаСаудовская Аравия решилась на завершение строительства километрового небоскреба

Андрей T
17 часов назад
Плохо.. для нас лучше если SLS будет и дальше выкачивать деньги из американской Спейс программы... Они идут в вакуум... А то что США не полетят на луну,

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Uber Cynic
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