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Китай запустил первый многоразовый возвращаемый спутник «Шицзянь-19»

Ракета-носитель Long March-2D вывела на орбиту первый многоразовый возвращаемый спутник «Шицзянь-19», который предназначен для проведения ряда экспериментов на низкой околоземной орбите.

Запуск ракеты Long March 2D со спутником «Шицзянь-19» / © CASC

Возвращаемый спутник «Шицзянь-19» массой примерно 3500 килограммов разработала Китайская академия космических технологий (CAST). Его миссия направлена ​​на проведение экспериментов по селекции в космосе. Считается, что воздействие космических условий ускоряет генетические мутации, которые могут повысить устойчивость и производительность сельскохозяйственных культур.

Специалисты CAST представили серию многоразовых возвращаемых спутников «Шицзянь» еще в 2018 году. Речь шла о том, что на 2019-2025 годы запланировано приблизительно 15 миссий. Однако первый запуск подобного спутника состоялся лишь 27 сентября 2024-го.