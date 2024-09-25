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Маск рассказал, кто дает деньги на Starship и кто может уничтожить марсианскую программу
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск в очередной раз поделился планами о полетах на Марс и раскрыл источник финансирования транспортной системы Starship.
В большом посте, опубликованном в социальной сети Х, миллиардер рассказал, что SpaceX планирует в течение двух лет отправить на Красную планету пять беспилотных транспортных кораблей Starship.
Если все будет успешно, то пилотируемые миссии на Марс станут возможны уже в 2028 году. Если нет — их придется отложить на два года. Но в итоге, заверил Маск, на Красную планету будут летать тысячи Starship.
Предприниматель напомнил, что испытывает опасения по поводу возможного прихода к власти Камалы Харрис, ведь «бюрократия, которая сегодня душит Америку до смерти, гарантированно разрастется при администрации Демократической партии».
«Это уничтожит программу [полетов] на Марс и обречет человечество. Этого не может произойти. Ваша помощь была бы очень ценна. Возможно, это единственная развилка на дороге человеческой судьбы», — предупредил бизнесмен.
Маск также сообщил, что программа развертывания созвездия интернет-спутников Starlink — основной источник финансирования программы Starship, хотя NASA тоже дает деньги на создание транспортной системы. Поэтому гендиректор SpaceX поблагодарил всех за покупку Starlink и поддержку будущего человечества в космосе.
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Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
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