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Маск рассказал, кто дает деньги на Starship и кто может уничтожить марсианскую программу

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск в очередной раз поделился планами о полетах на Марс и раскрыл источник финансирования транспортной системы Starship.

Транспортная система Starship в Бока-Чика, штат Техас / © SpaceX

В большом посте, опубликованном в социальной сети Х, миллиардер рассказал, что SpaceX планирует в течение двух лет отправить на Красную планету пять беспилотных транспортных кораблей Starship.

Если все будет успешно, то пилотируемые миссии на Марс станут возможны уже в 2028 году. Если нет — их придется отложить на два года. Но в итоге, заверил Маск, на Красную планету будут летать тысячи Starship.

«Одна из моих самых больших проблем сейчас — то, что программа Starship задыхается от правительственной бюрократии. Эта гора увеличивается с каждым годом. Удушающая бюрократия влияет на все крупные проекты в Америке: например, Калифорния потратила примерно семь миллиардов долларов и несколько лет на высокоскоростную железную дорогу, но имеет только 1600-футовый бетонный участок!»

Предприниматель напомнил, что испытывает опасения по поводу возможного прихода к власти Камалы Харрис, ведь «бюрократия, которая сегодня душит Америку до смерти, гарантированно разрастется при администрации Демократической партии».

«Это уничтожит программу [полетов] на Марс и обречет человечество. Этого не может произойти. Ваша помощь была бы очень ценна. Возможно, это единственная развилка на дороге человеческой судьбы», — предупредил бизнесмен.

Изображение Земли и Марса на терминале Starlink / © SpaceX

Маск также сообщил, что программа развертывания созвездия интернет-спутников Starlink — основной источник финансирования программы Starship, хотя NASA тоже дает деньги на создание транспортной системы. Поэтому гендиректор SpaceX поблагодарил всех за покупку Starlink и поддержку будущего человечества в космосе.