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Видео: все, что осталось от отсека экипажа батискафа «Титан»

В рамках продолжающегося расследования крушения батискафа «Титан» и гибели его экипажа береговая охрана США опубликовала новую видеозапись затонувшего в Атлантике судна. Кадры сделал дистанционно управляемый глубоководный дрон.

Обломки затонувшего батискафа «Титан» / © US Coast Guard

На кадрах видно, как дрон приближается к изуродованному взрывом корпусу батискафа, а также к сферическим куполам, которые когда-то образовывали переднюю (отсек экипажа) и заднюю части (хвостовой конус) подводного аппарата.

© WFAA

Корпус аппарата в основном изготовлен из углеродного волокна. Такое техническое решение не раз подвергали критике, поскольку этот материал считается слишком хрупким, чтобы выдержать давление на глубине более трех километров, куда опускался «Титан».

Как показало видео, все, что осталось от углеродного волокна, — это черные фрагменты, разбросанные по дну океана. Между тем некоторые из компонентов аппарата, изготовленные из более прочного титана, кажутся неповрежденными.

