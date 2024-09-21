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Rheinmetall показала самый передовой танк стран НАТО

Немецкий концерн Rheinmetall AG представил публике новый основной боевой танк Великобритании Challenger 3 с улучшенной броней и 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Компания называет этот танк самым передовым в странах НАТО.

Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG

Перспективный боевой танк Challenger 3, который сменит аналогичную модель «второго» поколения, оснащен усовершенствованным двигателем, гидрогазовой подвеской, улучшенными средствами связи и системой Trophy от Rafael Advanced Defense Systems, предназначенной для активной защиты от ракет и снарядов.

© Rheinmetall AG

Два прототипа Challenger 3 уже проходят испытания. Еще шесть доставят на полигоны в ближайшие месяцы.