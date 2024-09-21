  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +608
Посты: 1614

Rheinmetall показала самый передовой танк стран НАТО

Немецкий концерн Rheinmetall AG представил публике новый основной боевой танк Великобритании Challenger 3 с улучшенной броней и 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Компания называет этот танк самым передовым в странах НАТО.

Сообщество
# Rheinmetall
# НАТО
# оружие
# танки
Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG 
Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG 

Перспективный боевой танк Challenger 3, который сменит аналогичную модель «второго» поколения, оснащен усовершенствованным двигателем, гидрогазовой подвеской, улучшенными средствами связи и системой Trophy от Rafael Advanced Defense Systems, предназначенной для активной защиты от ракет и снарядов.

© Rheinmetall AG

Два прототипа Challenger 3 уже проходят испытания. Еще шесть доставят на полигоны в ближайшие месяцы. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Насколько огромна Вселенная?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Сен
700
Союз Семнадцатого Октября: от появления до краха (1905-1917)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Наблюдательная астрономия. Прошлое, настоящее и будущее
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Вертикальные приматы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Сен
400
Взгляд на пространство и время Эйнштейна
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
500
Леонардо да Винчи: традиции и новации
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
22 Сен
850
Экскурсия в РКК «Энергия»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Сен
Бесплатно
Удовольствие и отвращение: как наслаждаться жизнью по науке
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
22 Сен
Бесплатно
Башни, лабиринты и обитатели Большого Барьерного рифа
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:03
Юлия Трепалина

Вживленные дроздам датчики не подтвердили выгоду перелетов на зимовку

Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.

Биология
# миграция
# перелет
# перелетные птицы
# птицы
# сердцебиение
# энергозатраты
Позавчера, 12:13
Unitsky String Technologies Inc.

Симбиоз мегаполиса и природы: белорусские инженеры разработали проект линейного города

Современные мегаполисы достигли пределов своего технологического развития и накопили ряд нерешаемых проблем. Перенаселенность, транспортный коллапс, ухудшение экологии и уничтожение природы — все это характерно как для Москвы, так и для Пекина и Нью-Йорка. Белорусские инженеры разработали концепцию линейного города uCity, который представляет собой симбиоз природы и мегаполиса и выводит урбанистику на принципиально новый уровень.

Unitsky String Technologies Inc.
# город
# линейный город
# мегаполис
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобили
Позавчера, 20:07
Любовь

Сверхмассивная черная дыра выбросила джеты протяженностью в 23 миллиона световых лет

Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.

Астрономия
# джеты
# космические телескопы
# раняя вселенная
# Черные дыры
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
18 сентября
Андрей

Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал

Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.

Биология
# бобовые
# выращивание
# деревья
# зеркало
# исчезающие виды
# растения
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ветеринары выявили самый действенный способ охладить собаку при перегреве

    40 минут назад

  2. В «Росатоме» разработали гамма-детектор для медицинской диагностики

    Вчера, 16:12

  3. В Перми нашли способ сократить время на прогноз результатов нефтедобывающих работ

    Вчера, 15:52

  4. Фон для видеоконференций повлиял на усталость своего обладателя

    Вчера, 13:31
Выбор редакции

Разрезать на расстоянии: как работают современные лазерные технологии

12 сентября

Последние комментарии

Elza Gluck
1 час назад
Эдгар, ну к чурбекам это ты относишься судя по фамилии. Эдик хачикян.

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Wolvovic Wolf
1 час назад
Понятно, что ничего не понятно.

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Игорь Коняшов
4 часа назад
Elza, Нет, не будет там +60. Как не было в каменно-угольном периоде, когда средняя Т была на 10-12 С выше, чем сейчас (а тупая зелень дрожит от повышения Т

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Игорь Коняшов
4 часа назад
Эдгар, Чебуречек ущемился...)

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Игорь Коняшов
4 часа назад
Тупых буратинок продолжают разводить) Информативно было бы указать, сколько бабла уже собрали под эти нью-васюки...))

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Галина Зимина
7 часов назад
Будет очень удивительно, если под прикрытием "Зеркальной линии", пока все смотрят на эту стройку, не выстроят пару военных объектов. Возможно, прямо

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Гена Пастухов
9 часов назад
Ждём возможности скачать утилиту mptusi3.

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучаниеВ МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

11 часов назад
Иван, в случае чего это будет означать ядерную войну с Россией, что в свою очередь означает, что можно будет всё, так как цели у нас в случае этой

Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракетАмериканские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

Эдгар Татосян
11 часов назад
Elza, пока по сравнению с ними чурбек это ты

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
11 часов назад
, ага и многие верят что уничтожить несколько тысяч спутников легко и нам за это ничего не будет.

Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракетАмериканские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

12 часов назад
В первую очередь эти спутники и будут уничтожать , в случае чего.

Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракетАмериканские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

Александр Березин
14 часов назад
alexey, c гипотезой Горьвкавого (кстати, какой из? так-то он автор минимум трех крупных гипотез) все в порядке -- и вы сами это знаете, почему и привели

Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологиюВозрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию

Илья Дзен
14 часов назад
кстати, читал, что грибы под названием Птичье гнездо (Nidulariaceae) произрастают на территории Новой Зеландии, однако ж на Урале находил такие же. Прям в

Спутник запечатлел редкое природное явление над Новой ЗеландиейСпутник запечатлел редкое природное явление над Новой Зеландией

Илья Дзен
14 часов назад
Елена, как это?

Спутник запечатлел редкое природное явление над Новой ЗеландиейСпутник запечатлел редкое природное явление над Новой Зеландией

Elza Gluck
14 часов назад
Ruslan, через 100 лет климат настолько изменится! ! Так что там летом будет+60..Если не больше!

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Elza Gluck
14 часов назад
И кто в этой Линии жить будет? В стране с таким климатом? Местные чурбеки..

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
14 часов назад
, почитай https://www.interfax.ru/world/982984 около 7000 спутников запустил Спейс Икс только в рамках программы Старлинк сообщает интерфакс. Конечно часть из них

Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракетАмериканские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

Денис Лузянин
15 часов назад
Распилили бюджет и подогнали результат под модель. Вот вам и точность предсказаний

Точная масса W-бозона согласуется со Стандартной моделью, сообщил ЦЕРНТочная масса W-бозона согласуется со Стандартной моделью, сообщил ЦЕРН

Ruslan
15 часов назад
Если за несколько лет,там всего лишь только коммуникации проводят,то представляете сколько лет это все будут строить.Лет 100 наверное и то из 170 км,

Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»Появилось новое видео со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно