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Николай Головин
Николай Головин
3 минуты назад
Рейтинг: +198
Посты: 444

Boeing проведет демонстрацию квантовой спутниковой связи

Американский аэрокосмический гигант планирует запустить в 2026 году небольшой спутник для тестирования технологий, необходимых для создания квантового интернета.

Сообщество
# Boeing
# космос
# связь
# спутники
Рендер спутника-демонстратора квантовой сети Boeing / © Boeing
Рендер спутника-демонстратора квантовой сети Boeing / © Boeing

Инженеры Boeing разрабатывают спутник Q4S размером с микроволновую печь, который должен продемонстрировать новый метод связи, применяя законы квантовой механики для шифрования и передачи информации. Предполагается, что эта технология позволит построить глобальную и круглосуточную систему коммуникации, не подверженную взлому.

По заверениям Boeing, тестирование этой возможности в космосе станет ключом к расширению квантовых сетей, позволив провести более точные измерения, данные которых можно будет передавать непосредственно в более мощные квантовые компьютеры.

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Росатом
# лазер
# Лазерная установка
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Михаил Смышляев
1 час назад
По моему на картинке вообще изображены игрушечные самолётики на подставках из OSB, считаю что это фейк.

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

tt
1 час назад
Ух ты бы спроектировал сразу годноту, но некогда- таксовать надо?))

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

Марат Назмутдинов
2 часа назад
1, да ладно тебе, будем посмотреть. Когда то чуть на кол не посадили Крякутного за его миниполет на воздушном шаре!.. Всё можно рассчитать и думаю,

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

Федор Водолеев
3 часа назад
Очень походит на самолет из люди Х.

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

1 2
4 часа назад
Мдааа, мандрячат маленький одноступ, что само по себе не ок, одноступ должен быть большим, ведь для него крайне важно массовое совершеество. Так ещё

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

Гена Пастухов
5 часов назад
Помню, как в учебнике астрономии было написано, что звёзды всегда будут для нас далёкими точками и мы никогда не сможем разглядеть их диски.

Астрономы впервые засняли пузырящуюся поверхность далекой гигантской звездыАстрономы впервые засняли пузырящуюся поверхность далекой гигантской звезды

Кирпань Николай
11 часов назад
Что по итогу со статьей то? Оставили ее или отклонили?

Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?

Иван Колупаев
11 часов назад
Сергей, че ж любопытства-то. Билл Гейтс и Леди Гага уже готовы стартануть новую пандемию 😂. И даже ютуб замедлили чтоб народ не узнал.

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Сергей Сфыеду
13 часов назад
Нормально - заразили муравьишек смертельной для них болезнью любопытства ради.

Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезнейМуравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Сергей Сфыеду
13 часов назад
Ну я как то фольклору рапануйцев больше доверяю. Для того, что бы убить ближнего своего - не обязательно иметь обсидиановый наконечник. Да и

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Иван, а я прочитал ответ иначе - мы бы быстро нашли тела астронавтов, если бы отправили их боингом.

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Igor Jirkov
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Александр, предположение автора статьи основано исключительно на филогенетических соображениях и о различиях фаун мелководий и глубоководий. Ни

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23 часа назад
Igor, это отсюда https://www.jstor.org/stable/20106217 А правда или нет -- мне лично неизвестно. Известно, что в толще вод в мезозое не было биологической пустыни. Чего

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Игорь Седунов
1 день назад
Хорошая статья. Скажем автору спасибо.

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