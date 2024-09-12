Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Boeing проведет демонстрацию квантовой спутниковой связи

Американский аэрокосмический гигант планирует запустить в 2026 году небольшой спутник для тестирования технологий, необходимых для создания квантового интернета.

Рендер спутника-демонстратора квантовой сети Boeing / © Boeing

Инженеры Boeing разрабатывают спутник Q4S размером с микроволновую печь, который должен продемонстрировать новый метод связи, применяя законы квантовой механики для шифрования и передачи информации. Предполагается, что эта технология позволит построить глобальную и круглосуточную систему коммуникации, не подверженную взлому.

По заверениям Boeing, тестирование этой возможности в космосе станет ключом к расширению квантовых сетей, позволив провести более точные измерения, данные которых можно будет передавать непосредственно в более мощные квантовые компьютеры.