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Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух
Несмотря на то что первое летное испытание прототипа орбитального самолета с клиновоздушным ракетным двигателем завершилось крушением, немецкий стартап Polaris Aerospace снова в деле и готовится в течение нескольких недель запустить два новых прототипа космоплана MIRA.
После того как MIRA I разбился при взлете, Polaris Spaceplanes сразу объявила, что будет работать над MIRA II и III. Будучи верной своему слову, компания представила два новых, но еще не полностью готовых космоплана.
MIRA II и III — идентичные космопланы длиной пять метров, которые должны ускорить летные испытания.
Они оснащены клиновоздушными ракетными двигателями, которые в теории поддерживают аэродинамическую эффективность в широком диапазоне высот над поверхностью Земли с разным давлением атмосферы. Это позволит увеличить эффективность перемещения аппарата в стратосфере, а также ближнем космическом пространстве.
Цель проекта Polaris Spaceplanes — разработка и создание грузового и/или пассажирского орбитального самолета, который сможет выводить в космос 1000 килограммов полезной нагрузки, будет способен взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах и станет почти полностью многоразовым.
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