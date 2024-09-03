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Первая крупная авиакомпания вложилась в проект авиалайнера с уникальной конструкцией крыла

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что проинвестировала проект стартапа JetZero, который разрабатывает сверхэффективный реактивный авиалайнер со «смешанным крылом». Он уже получил сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии аппарата.

Реактивный авиалайнер со «смешанным крылом» Z5 с эмблемой авиакомпании Alaska Airlines / © JetZero / Alaska Airlines

Alaska Airlines стала первым коммерческим оператором, решившимся на столь смелый шаг.

Теперь все больше авиакомпаний рассматривают варианты покупки инновационного авиалайнера JetZero, который, как обещают разработчики, будет потреблять на 50 процентов меньше топлива по сравнению с современными пассажирскими самолетами.

Рендер реактивного авиалайнера со «смешанным крылом» Z5 / © JetZero

Будущий авиалайнер Z5 рассчитан на перевозку 250 пассажиров, крейсерская высота полета составит около 14 километров, дальность — почти 10 тысяч километров.

JetZero планирует ввести Z5 в эксплуатацию к 2030 году.