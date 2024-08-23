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Tesla Cybertruck преобразили на случай апокалипсиса
Мастера из автомобильного ателье Unplugged Performance, специализирующегося на тюнинге Tesla, вместе с сотрудниками компании Archimedes Defense, производящей силовые установки для нужд военных, представили модифицированный электропикап Tesla Cybertruck под названием Sting.
Электрический пикап усилили стальной броней, способной выдерживать попадание пуль калибра 7,62-миллиметра, и набором внедорожных опций: стальными бамперами, защитой дна, лифт-китом и новыми колесными дисками.
Кроме того, машину оснастили оборудованием спутникового интернета Starlink и 800-вольтовым генератором AMP Drive G125TM. Последний вдвое увеличит запас хода Cybertruck на одной зарядке, который достигнет 1094 километров.
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