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Дайвер запечатлела необычное морское существо в Мексиканском заливе

Американская любительница дайвинга Сьюзен Эйд Моралес Крус во время погружения в воды Мексиканского залива в местечке Плайя-Мирамар запечатлела на видео встречу с уникальной улиткой ярко-красного цвета, которую называют морским зайцем.

Морская улитка ярко-красного цвета / © Susan Aide Morales Cruz

На кадрах видеозаписи, которые сделала девушка, движения морской улитки напоминают полет.

© Susan Aide Morales Cruz / Daily mail

Морские зайцы встречаются в большинстве морских вод по всему миру, где нет сильного течения. Они питаются преимущественно водорослями и обычно имеют различный окрас: от красно-бордового до зеленого и коричневого.

Интересно, что морские зайцы в процессе эволюции обзавелись внутренними раковинами, однако внешней раковины у них нет. Это одно из главных отличий морских улиток от их наземных сородичей.