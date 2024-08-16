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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 448

Дайвер запечатлела необычное морское существо в Мексиканском заливе

Американская любительница дайвинга Сьюзен Эйд Моралес Крус во время погружения в воды Мексиканского залива в местечке Плайя-Мирамар запечатлела на видео встречу с уникальной улиткой ярко-красного цвета, которую называют морским зайцем.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Морская улитка ярко-красного цвета / © Susan Aide Morales Cruz
Морская улитка ярко-красного цвета / © Susan Aide Morales Cruz

На кадрах видеозаписи, которые сделала девушка, движения морской улитки напоминают полет. 

© Susan Aide Morales Cruz / Daily mail 

Морские зайцы встречаются в большинстве морских вод по всему миру, где нет сильного течения. Они питаются преимущественно водорослями и обычно имеют различный окрас: от красно-бордового до зеленого и коричневого. 

Интересно, что морские зайцы в процессе эволюции обзавелись внутренними раковинами, однако внешней раковины у них нет. Это одно из главных отличий морских улиток от их наземных сородичей.

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