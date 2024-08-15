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Случайные прохожие обнаружили сотни новых Tesla на заросшем поле

Пользователи социальной сети Reddit во время прогулки по заросшему высокой травой полю случайно обнаружили сотни новых электромобилей Tesla Model 3. Их VIN-номера указывают на то, что электромобили были произведены в период с апреля по май 2024 год.

Новые Tesla на заросшем поле / © Eric / Reddit

Позже оказалось, что машины не заброшены: так дилер из Флориды хранит еще непроданные электромобили. Дело в том, что у Tesla закончилось место на ее основных объектах во Флориде и Орландо, поэтому Model 3 нашли временное пристанище на заросшем поле.

Новые Tesla на заросшем поле / © Eric / Reddit

По всей видимости, поле с новенькими Tesla указывает на начало затоваривания из-за глобального падения спроса на электромобили.

Новые Tesla на заросшем поле / © Eric / Reddit