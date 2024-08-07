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Спутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще больше

Компания Planet Labs представила новые спутниковые изображения огромного ангара, расположенного недалеко от озера Бостен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в недрах которого, как считают американские аналитики, создаются высотные дирижабли.

Спутниковый снимок ангара, сделанный 7 июня 2024 года, с правой стороны от ангара видна площадка на которой ведется строительство / © Planet Labs

Объект длиной 350 и шириной 137 метров в отдаленном районе северо-западного Китая заинтересовал американцев в 2015 году, когда его строительство, начавшиеся в 2013 году было завершено. Теперь же и без того огромный ангар стал еще больше после пристройки длиной чуть более 90 метров.

Спутниковый снимок ангара, сделанный 28 июля 2024 года, на нем видно, что работы по расширению ангара уже завершены / © Planet Labs

Журналисты издания War Zone, следящие за деятельностью на секретном китайском объекте, предполагают, что ангар связан с разработкой высотных дирижаблей. Эти воздушные суда потенциально могли бы собирать разведданные, обеспечивать дальнюю связь и возможности раннего оповещения для противоракетной обороны или даже, возможно, служить стартовыми площадками для беспилотников.