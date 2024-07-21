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Perseverance сфотографировал марсианского «снеговика»

Марсианский «снеговик» в объективе правой камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Внимательно рассматривая изображение, инженеры миссии заметили на нем кучку камней, которая напомнила маленького снеговика. Тут же возник вопрос: «Можно ли слепить на Красной планете снеговика?»

По словам сотрудников NASA, под поверхностью полярных регионов Марса могут находиться водяной лед и вода, но вряд ли из них можно сделать «снеговика», чтобы он был похож на земного собрата.

Марсианский «снеговик» в левом нижнем углу изображения / © NASA / JPL-Caltech / ASU