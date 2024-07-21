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Олег Гончар
Олег Гончар
13 минут назад
Рейтинг: +600
Посты: 1547

Perseverance сфотографировал марсианского «снеговика»

Во время продолжающегося исследования Красной планеты и сбора образцов грунта марсоход Perseverance 13 июля сделал новый снимок поверхности Марса.

Сообщество
# NASA
# Perseverance
# космос
# Марс
Марсианский «снеговик» в объективе правой камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU
Марсианский «снеговик» в объективе правой камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Внимательно рассматривая изображение, инженеры миссии заметили на нем кучку камней, которая напомнила маленького снеговика. Тут же возник вопрос: «Можно ли слепить на Красной планете снеговика?»

По словам сотрудников NASA, под поверхностью полярных регионов Марса могут находиться водяной лед и вода, но вряд ли из них можно сделать «снеговика», чтобы он был похож на земного собрата.

Марсианский «снеговик» в левом нижнем углу изображения / © NASA / JPL-Caltech / ASU
Марсианский «снеговик» в левом нижнем углу изображения / © NASA / JPL-Caltech / ASU

 

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# NASA
# история
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