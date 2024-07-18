Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае построят первую в мире двухбашенную солнечную концентрирующую электростанцию

Две башни, каждая высотой 200 метров, выросли в китайской провинции Ганьсу. Они окружены полями из 30 000 зеркал, расположенных концентрическими кругами. Новый энергетический объект, как ожидается, будет вырабатывать более 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Двухбашенная концентрирующая солнечная электростанция в китайской провинции Ганьсу / © CGTN

Технология создания концентрирующих солнечных электростанций (CSP), которые используют зеркала для концентрирования и отражения солнечного света, чтобы приводить в движение паровые турбины для производства энергии, применяют в мире уже несколько десятилетий. Однако в Китае впервые построили электростанцию с двумя башнями, а не с одной, как обычно.

Считается, что расположение зеркал и наличие двух башен дадут возможность отражать солнечный свет на каждую из башен с максимальным эффектом и повысят КПД электростанции до 24%.

Новую солнечную электростанцию должны запустить в эксплуатацию в конце 2024 года.

© CGTN