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В Китае построят первую в мире двухбашенную солнечную концентрирующую электростанцию
Две башни, каждая высотой 200 метров, выросли в китайской провинции Ганьсу. Они окружены полями из 30 000 зеркал, расположенных концентрическими кругами. Новый энергетический объект, как ожидается, будет вырабатывать более 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Технология создания концентрирующих солнечных электростанций (CSP), которые используют зеркала для концентрирования и отражения солнечного света, чтобы приводить в движение паровые турбины для производства энергии, применяют в мире уже несколько десятилетий. Однако в Китае впервые построили электростанцию с двумя башнями, а не с одной, как обычно.
Считается, что расположение зеркал и наличие двух башен дадут возможность отражать солнечный свет на каждую из башен с максимальным эффектом и повысят КПД электростанции до 24%.
Новую солнечную электростанцию должны запустить в эксплуатацию в конце 2024 года.
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