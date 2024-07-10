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Видео: как создать мумию по древнеегипетскому «рецепту»

Британский египтолог, писатель и телеведущий Крис Наунтон пошагово объяснил процесс мумификации, который практиковали жрецы в Древнем Египте.

Древнеегипетский процесс мумификации / © Matrioshka / Adobe Stock

Сначала извлекали мозг с помощью инструментов, вставленных через носовую полость. Этот процесс был предназначен для удаления всех мягких тканей из черепа.

Потом в нижней левой части туловища делали небольшой надрез, чтобы удалить жизненно важные органы, за исключением сердца, которое считалось вместилищем разума и пригодилось бы в загробной жизни. Извлеченные органы сохраняли в канопах — ритуальных сосудах.

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Следующий этап подразумевал очищение тела с помощью пальмового вина и его обезвоживания с использованием натриевой соли, что предотвращало рост бактерий и последующее разложение тела. Этот процесс сушки длился примерно 70 дней.

Высохшее тело смазывали ароматными маслами и смолами, чтобы убрать любые неприятные запахи, а затем обертывали льняными бинтами. По завершении всех приготовлений мумию помещали в украшенный саркофаг и торжественно хоронили.