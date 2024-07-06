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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 минут назад
Рейтинг: +584
Посты: 1260

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Жители Саудовской Аравии опубликовали новые снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров.

Сообщество
# NEOM
# Саудовская Аравия
# строительство
Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line
Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line

На фотографиях можно увидеть строительную площадку международного аэропорта, которая, согласно проекту, будет перпендикулярно перерезать «Зеркальную линию».

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line
Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line
Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line
Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line
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