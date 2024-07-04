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Появились снимки нового сверхдальнего разведывательного беспилотника ВВС США

Сверхдальний разведывательный беспилотник / © US Air Force

Новый беспилотник, который сможет находиться в воздухе до 80 часов без дозаправки, был разработан компанией DZYNE Technologies. Он оснащен усиленной GPS и может нести реконфигурируемое множество электрооптических/инфракрасных (EO/IR), радиочастотных (RF) и других недорогих полезных датчиков для сбора разведданных.

Сверхдальний разведывательный беспилотник / © US Air Force

Производство беспилотников DZYNE Technologies обойдется бюджету США намного дешевле, чем боевых разведывательных дронов, типа MQ-9 Reaper, однако позволит ВВС использовать дроны ULTRA в широком спектре миссий, собирая разведданные в странах Ближнего Востока, Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Сверхдальний разведывательный беспилотник / © US Air Force

Сверхдальний разведывательный беспилотник / © US Air Force

Сверхдальний разведывательный беспилотник / © US Air Force