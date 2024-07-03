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Во Франции украли легендарный меч Дюрандаль

Легендарный меч Дюрандаль торчит из расселины скалы в Рокамадуре / © DDM Archives

Пропажу случайно обнаружили волонтеры. Меч, который на протяжении последних 1300 лет был воткнут в расселину скалы в Рокамадуре и крепился цепью к камню на высоте почти 10 метров над землей, пропал.

Полиция начала расследование, однако сотрудники правоохранительных органов пока не представляют, как злоумышленники умудрились извлечь меч из скалы.

Согласно легенде, Дюрандаль невозможно сломать, а благодаря острейшему лезвию его владелец мог одним ударом разрубать скалы.