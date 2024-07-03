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Николай Головин
Николай Головин
10 минут назад
Рейтинг: +185
Посты: 364

Появилось новое видео с испытания китайского аналога Falcon 9, завершившееся аварией

В прошлое воскресение статическое огневое испытание первой ступени ракеты-носителя «Тяньлун-3» (Tianlong-3) китайской компании Space Pioneer пошло не по плану и завершилось аварией, в результате которой ступень ракеты улетела со стенда.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
# технологии
Переходник, который оторвало после зажигания двигателей первой ступени ракеты-носителя «Тяньлун-3» / © Weibo
Переходник, который оторвало после зажигания двигателей первой ступени ракеты-носителя «Тяньлун-3» / © Weibo

Сегодня, 3 июля, в китайских социальных сетях появился видеоролик с неудачного статистического испытания, снятый камерой, установленной на стартовой площадке Space Pioneer. А также в Сеть просочилась фотография на которой видно, что первая ступень ракеты была прикручена к стенду болтами через переходник, который оторвало после зажигания двигателей.

© Weibo
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