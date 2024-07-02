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Космические миссии, на которые стоит обратить внимание в июле 2024 года
В прошлом месяце американская компания Boeing с помощью корабля Starliner доставила экипаж астронавтов на МКС, в июле они должны вернуться на Землю. Но это не единственное космическое событие, за которым стоит следить во втором месяце лета 2024 года.
У SpaceX запланировано несколько запусков спутников группировки Starlink. Кроме того, в июле может состояться пятый испытательный полет транспортной системы Starship. Также компания Илона Маска готовится к запуску своей самой амбициозной пилотируемой миссии — Polaris Dawn на околоземную орбиту.
- Первый полет Ariane 6. Европейское космическое агентство готовится к первому испытательному полету своей новейшей тяжелой ракеты Ariane 6. Старт должен состояться 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане.
- Миссия Polaris Dawn. Хотя SpaceX пока не объявила точную дату, старт собирались провести в июле. Ее организатором выступает американский миллиардер и летчик Джаред Айзекман. В рамках миссии корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту должен выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и тем самым побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояние, но в рамках полетов к Луне, а не на околоземной орбите). Во время новой миссии собираются провести более 35 научных экспериментов, чтобы изучить влияние повышенного уровня космического излучения на здоровье людей. Самое главное — запланирован выход в открытый космос на высоте примерно 500 километров.
- Миссия Capella Acadia 3 компании Rocket Lab. Ведущий производитель сверхлегких ракет Rocket Lab собирается запустить на орбиту спутник мониторинга Земли нового поколения, созданный американской компанией Capella Space.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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