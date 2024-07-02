Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаббл» получил новое изображение сейфертовской галактики

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактики NGC 4951, которая расположена на расстоянии 49 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Дева. Его сделал космический телескоп «Хаббл».

Сейфертовская галактика NGC 4951 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker, M. Zamani (ESA/Hubble)

Новый снимок NGC 4951 получили в рамках программы по изучению движения материи и энергии в близлежащих галактиках. На изображении видны закрученные спиральные рукава галактики, усыпанные регионам активного звездообразования.

NGC 4951 называют сейфертовской галактикой, потому что она имеет очень яркое и активное ядро, спектр излучения которого содержит множество ярких эмиссионных широких полос — это указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунд.

По оценкам астрономов, примерно 10% галактик во Вселенной относятся к сейфертовским.