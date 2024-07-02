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«Хаббл» получил новое изображение сейфертовской галактики
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактики NGC 4951, которая расположена на расстоянии 49 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Дева. Его сделал космический телескоп «Хаббл».
Новый снимок NGC 4951 получили в рамках программы по изучению движения материи и энергии в близлежащих галактиках. На изображении видны закрученные спиральные рукава галактики, усыпанные регионам активного звездообразования.
NGC 4951 называют сейфертовской галактикой, потому что она имеет очень яркое и активное ядро, спектр излучения которого содержит множество ярких эмиссионных широких полос — это указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунд.
По оценкам астрономов, примерно 10% галактик во Вселенной относятся к сейфертовским.
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