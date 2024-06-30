  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Евгений Пожидаев
Евгений Пожидаев
12 минут назад
Рейтинг: 0
Посты: 1

Мистификации и монолитное строительство

Неизвестно кем сделанные металлические «монолиты», напоминающие о классике научной фантастики, снова появились в США после трехлетнего перерыва. При этом их предыдущий «визит» оказался весьма эффектным.

Сообщество
# Искусство
# научная фантастика
Монолит, обнаруженный в Неваде © LVMPD
Монолит, обнаруженный в Неваде © LVMPD

Восемнадцатого июня в Неваде местная полиция обнаружила металлический трехгранный столб с поверхностью, отполированной до зеркального блеска. В результате «монолит» практически сливался с местностью.

Опрос проходивших по соседней тропе показал, что он был установлен буквально за несколько дней до обнаружения, однако свидетелей самой установки не нашлось. Так получила свое продолжение «пандемия монолитов», начавшаяся почти четыре года назад.

Восемнадцатого ноября 2020 года группа биологов, подсчитывавших поголовье снежных баранов, обнаружила вполне аналогичный невадскому обелиск в одном из каньонов Юты.

Ассоциации с черным обелиском из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» возникли мгновенно. При этом за три года до обнаружения монолита территория находилась в пределах национального памятника «Медвежьи уши», известного огромной концентрацией археологических объектов — в диапазоне от «ледниковой» культуры Кловис до покинутых поселений индейцев пуэбло. В фильме Кубрика черный обелиск практически определил эволюцию человечества.

Через восемь дней монолит исчез. К тому времени, однако, выяснилось, что трехметровая конструкция была собрана на совершенно земных заклепках из листов металла стандартной толщиной в 1/8 дюйма.

Монолит в Юте  ©Bureau of Land Management — Utah, Instagram
Монолит в Юте  ©Bureau of Land Management — Utah, Instagram

За исчезновением, в свою очередь, стояли экологические активисты, опасавшиеся, что поток туристов навредит археологическим памятникам и живой природе «Медвежьих ушей». Наконец, последующий анализ спутниковых снимков показал, что обелиск был установлен в 2016 году — в то время, когда территория являлась охраняемой зоной с ограниченным доступом.

При этом использование архаичных заклепок изначально затруднило датировку. Возможно, их применили именно для того, чтобы внешне «состарить» монолит.

Довольно быстро обнаружились и прототипы. Так, в «юбилейном» 2001-м похожая конструкция появилась в одном из парков Сиэтла, тоже в «анонимном» режиме. Однако с тех пор «виновников» — арт-группу «Некоторые люди» — успели «разоблачить». Альтернативным прототипом могли быть работы жившего в соседнем штате Нью-Мексико художника Джона Маккракена. Некоторое время часть искусствоведов считала, что обелиск установил именно он. Однако эта теория отпала после определения точной даты установки — Маккракен умер в 2011 году. В итоге авторство стали приписывать неизвестным последователям художника.

Между тем, пока шло разбирательство, обелиск начал «размножаться». Уже 26 ноября, практически в день похищения монолита из Юты, его достаточно грубый клон появился в Румынии, чтобы исчезнуть через три дня.

Румынский монолит © LADbible
Румынский монолит © LADbible

Второго декабря в Калифорнии появился следующий клон. И уже 4 декабря трое молодых людей из округа Ориндж, называющие себя ветеранами Вооруженных сил, в прямом эфире показали, как они разрушают монолит, заменяя его большим деревянным крестом и скандируя «Христос — царь!» Было слышно, как они говорили: «Мы не хотим нелегалов из Мексики или из космоса», написал сайт Yahoo News.

«Мы расстроены тем, что этим молодым людям потребовалось ехать пять часов, чтобы войти в наше сообщество и надругаться над монолитом», — заявил местный мэр Хизер Морено.

К этому моменту монолиты успели появиться в Италии, Словении, а в пределах США — в Колорадо, Небраске, Северной Каролине, Пенсильвании, Техасе и той же Юте. Впрочем, речь всегда шла о рекламе или вполне определенных подражателях.

Пятого декабря, на фоне продолжающегося размножения монолитов, одна из арт-групп объявила себя авторами исходного обелиска и попыталась наладить продажу клонов, но была разоблачена.

Всего за декабрь 2020-го в мире было установлено более 100 монолитов. При этом география включала в себя в том числе Украину, Грузию, Парагвай, Боливию и Иран. Затем «пандемия» пошла на спад, успев, впрочем, добраться до Демократической Республики Конго. Там обеспокоенная общественность совершенно по-американски сожгла местный обелиск «дотла». Финальный счет монолитов до недавнего времени составлял порядка двухсот единиц.

«Золотой монолит» из Колумбии © The Sun
«Золотой монолит» из Колумбии © The Sun

Такова хронология, пожалуй, самого примечательного художественного флешмоба в истории. Посмотрим чуть внимательнее на то, что дало ему старт.

Мистификация — один из древнейших художественных приемов, размещение «монолитов» в стиле умершего художника вполне вписывается в эту традицию. Равным образом анонимность вполне обычна, например, для уличного искусства (стрит-арт). В целом же «цитирование» и «смерть автора» — обычные приметы постмодерна.

В свою очередь, размещение произведений в безлюдных местах отсылает еще к одному очень известному художественному движению.

Ленд-арт — «искусство земли», так или иначе использующее природный ландшафт или его элементы. Первые работы, постфактум отнесенные к этому направлению, появились еще в 1940-х. Однако «официально» основные принципы были впервые сформулированы Робертом Смитсоном в 1968 году.

«Спиральная пристань» Смитсона © SpiralJetty, KAP Cris/Cris Benton, Fred Holley
«Спиральная пристань» Смитсона © SpiralJetty, KAP Cris/Cris Benton, Fred Holley

Принципы включали, например, выход за пределы традиционных галерей и некоммерческий характер искусства — произведение ленд-арта, как правило, невозможно продать, а сделать доступ к нему платным технически трудно. При этом внушительные размеры «искусства земли» зачастую сами по себе требовали «безлюдности» окрестностей. И этому тоже было найдено идеологическое обоснование: расположенные в удаленных местах и иной раз видимые только с воздуха произведения автоматически становились искусством не для всех, противостоя масскульту.

Историческими прототипами стали, например, Стоунхендж, геоглифы Наска и курганы коренных американцев.

Самым экстремальным воплощением парадоксального принципа «всеобщей доступности искусства не для всех» являются, вероятно, «Ритмы жизни» Эндрю Роджерса. Сейчас «Ритмы» включают в себя 51 объект в 16 странах (планируется 18, включая США). Объекты Роджерса размещены в пустынных регионах, но достаточно внушительны, чтобы быть видимыми из космоса. Так, 13 построек в Каппадокии (историческая область в Турции) потребовали 10,5 тысячи тонн, камня, а общая длина сооружений составляет около шести километров. При этом сооружения и геоглифы прямо «цитируют» исторические прототипы.

«Дар» © andrewrogers.org
«Дар» © andrewrogers.org

По понятным причинам любимым «полотном» для деятелей ленд-арта стали пустыни и прерии юго-запада США. Классикой ленд-арта считается «Спиральная пристань» — насыпь-мол, созданная самим Смитсоном в 1970 году на Большом Соленом озере во все той же Юте. Другое известное ранее произведение — «Рисунок длиной в милю» Уолтера Де Марии — разместилось в пустыне Мохаве. Им же создано «Поле молний» в Нью-Мексико — 400 стальных стрежней-громоотводов на плоской равнине, создающих весьма впечатляющие эффекты при грозах.

Наконец, в Цветное пустыне (Пейнтед Дезерт) Аризоны расположен крупнейший и самый «долгоиграющий» объект ленд-арта — кратер Роден. Вулканический конус диаметром три мили (4,8 километра) был выкуплен Джеймсом Тарреллом в 1977 году. Целью было и остается создание гигантского аналога древнейших обсерваторий, позволяющих определять ключевые календарные точки (день равноденствия и так далее).

Кратер Роден и его «апгрейды» © Steve Shoffner
Кратер Роден и его «апгрейды» © Steve Shoffner

Иными словами, даже в плане географии монолит Юты содержит «цитату».

При этом результат получился на удивление удачным и поучительным. Ленд-арт в духе основ собственной идеологии вышел далеко за пределы музеев и галерей.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Июн
1000
Вперед, вторичноротые
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Июн
Бесплатно
В Австралию за два часа: настоящее и будущее суборбитальных полетов
ВДНХ
Москва
Экскурсия
30 Июн
Бесплатно
Космос Маленького Принца
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Июл
Бесплатно
Крепости и замки Сирии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Июл
Бесплатно
Гений инженерного дела
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
От Бабы-Яги до старухи Цинги
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Биомаркеры старения – ключ к долголетию
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:58
Игорь Байдов

В Марокко нашли «Помпеи трилобитов» с самыми хорошо сохранившимися останками этих существ

Окаменелости трилобитов — животных, которые жили сотни миллионов лет назад — палеонтологи находят довольно часто. Обычно эти находки представляют собой твердые панцири-экзоскелеты, то есть только внешнюю оболочку. Теперь же ученые обнаружили практически полные экземпляры с мягкими тканями, которые хорошо сохранились благодаря извержению вулкана. Открытие позволит специалистам лучше разобраться в анатомии древних существ, а также тщательно исследовать анатомические структуры, которые долгое время вызывали споры.

Палеонтология
# древние животные
# Кембрий
# окаменелости
# трилобиты
27 июня
Алиса Гаджиева

Антропологи рассказали, чем рисковали древнеегипетские писцы

Люди, которые занимали высокое положение в Древнем Египте, буквально калечили себя, выполняя непосредственные служебные обязанности.

Антропология
# археология
# Древний Египет
# Древний мир
# профессии
# профессиональные травмы
# скелет
# человеческие останки
Вчера, 10:01
Михаил Орлов

Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata — один из самых злостных вредителей сельского хозяйства, который специализируется на картофеле и других пасленовых. Будучи родом из Скалистых гор, за последние 100 лет жук завоевал большую часть Северного полушария и сейчас осваивается в Китае. Свыше 50 различных пестицидов не смогли остановить картофельного вредителя, поэтому для борьбы с ним ученые прибегли к избирательной генетической технологии — РНК-интерференции.

Биология
# вредители
# колорадские жуки
# насекомые
# пестициды
# сельское хозяйство
# экология
25 июня
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.

НИУ ВШЭ
# дети
# орфографическая чувствительность
# орфография
# подростки
26 июня
Андрей

Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов

Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.

Климат
# антарктида
# ледник
# морская вода
# температура Мирового океана
# уровень Мирового океана
# шельфовый ледник
27 июня
Алиса Гаджиева

Антропологи рассказали, чем рисковали древнеегипетские писцы

Люди, которые занимали высокое положение в Древнем Египте, буквально калечили себя, выполняя непосредственные служебные обязанности.

Антропология
# археология
# Древний Египет
# Древний мир
# профессии
# профессиональные травмы
# скелет
# человеческие останки
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи узнали, почему гребневики выживают при огромном давлении

    2 часа назад

  2. В ранней Вселенной обнаружили неожиданно старые звезды

    Вчера, 16:38

  3. У владельцев щенков обнаружили признаки «послеродовой депрессии»

    Вчера, 11:30

  4. Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

    Вчера, 10:01
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Free Idanthyrsus
17 минут назад
А, нет, но количество затраченных часов на русский действительно преувеличино. Но профессональные обезьянки (спортсмены) конечно хороши в том, что

Ученые подсчитали, сколько юных футболистов становятся успешными игроками-профессионаламиУченые подсчитали, сколько юных футболистов становятся успешными игроками-профессионалами

Free Idanthyrsus
25 минут назад
Б., я тебе скзал тряпку убрать, жертва Бучи.

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Sokrat
43 минуты назад
Марина, На самом деле всё созданное вокруг вас исключительно создано мужчинами. Это же очевидный факт, а некоторые женщины могут только бла бла и

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Иван Колупаев
1 час назад
Марина, в сущности вам и сейчас, не дожидаясь эволюции, ничего не мешает сменить не только ориентацию, но и гендер. Да и рожать никто не заставляет.

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Егор Стеклянников
1 час назад
Masyanya, их не нужно приземлять. Это космические ресурсы для космоса. А производить на Луне можно очень много чего. Самое простое - вода, топливо,

В США предложили использовать рельсотрон для доставки ресурсов с ЛуныВ США предложили использовать рельсотрон для доставки ресурсов с Луны

Егор Стеклянников
1 час назад
Shelove517, скорее, на НОО для создания космических производств. Потому, что ну Луне и Марсе свои ресурсы есть.

В США предложили использовать рельсотрон для доставки ресурсов с ЛуныВ США предложили использовать рельсотрон для доставки ресурсов с Луны

Базар Вокзал
2 часа назад
Free, дура, ты шо в себя поверила или х*ев блатных насосалась ? твой уровень - это очумелые ручки с кизяковым

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Rashid Shakh
2 часа назад
Алексей, Американцы долго думают и быстро действуют.

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Rashid Shakh
2 часа назад
galinaaa7228, мечтатели 🤣

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

galinaaa7228
3 часа назад
Когда рухнет империя зла сша

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Shalaginov. com
4 часа назад
В транзисторах применение этих плёнок как-то очень сомнительно. В ячейках памяти - да. https://shalaginov.com/2020/01/25/6858/

Совершен прорыв в области сегнетоэлектрических материаловСовершен прорыв в области сегнетоэлектрических материалов

Евгений Пожидаев
5 часов назад
Антон, Это максимально разумно. Например, потому, что у нас топливо и 90% населения существуют на карте очень отдельно друг от друга, а крупнейшие

В «Сколково» начали печь хлеб из насекомыхВ «Сколково» начали печь хлеб из насекомых

Dr. Lektor
9 часов назад
Да пусть уже рazъебёт все к чертям...

К Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероидК Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероид

Марина Круглова
10 часов назад
Игорь, не приятно от вас такое пренебрежение к женщинам видеть: "ухудшенные копии", какие они тупые, гавно на палочке, ничего нормального сделать не

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Антон Недогарок
10 часов назад
Это максимально мерзко. У нас самая богатая страна, а какие-то умники для её дискредитации придумали кормить людей червями (или просто публично

В «Сколково» начали печь хлеб из насекомыхВ «Сколково» начали печь хлеб из насекомых

Марина Круглова
10 часов назад
Игорь, вы тоже прочитали текст и не поняли смысл. Самки слабее, меньше и эмоциональнее из-за того, что им надо кормить и воспитывать потомство. Если

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Алексей Б
10 часов назад
Все в этом мире возвращается,что посеешь, то и пожнешь.Или американцы думают, что самые умные..)

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Артем Каримов
12 часов назад
Мде, очередные достижения космической отрасли. Как в том фильме Хороший, Плохой, Злой. Хорошие это люди на МКС, плохой это Ресурс-П и злой это Free

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

fix fix
13 часов назад
Такое впечатление что они хотят просто утилизировать деньги... Надоело сливать в унитаз и жечь в печах, решили построить бессмысленную и

Проект строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» могут пересмотретьПроект строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» могут пересмотреть

Karim Abzaev
14 часов назад
Технология хорошая, но дальнеиграющая. Такой спрей и для людей можно сделать, а дальше ювелирная настройка и погнали, дохнут, а хрен пойми от чего...

Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНКБиологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно