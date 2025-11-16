Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 30 самых мощных рек мира
Реки — это артерии нашей планеты, переносящие пресную воду через континенты и формирующие целые экосистемы.
В новой инфографике представлены 30 самых мощных рек мира*, отсортированных по среднему расходу воды.
При расходе 224 000 кубических метров воды в секунду Амазонка выпускает в океан больше воды, чем следующие четыре реки в рейтинге вместе взятые. Если представить ее насосом, то она могла бы наполнять 83 олимпийских бассейна каждую секунду.
Даже в самые засушливые месяцы Амазонка переносит столько воды, сколько достигают другие крупные реки лишь в периоды максимального паводка, что подчеркивает ее исключительное положение в глобальной гидрологической системе.
Если Южная Америка обладает бесспорным чемпионом — Амазонкой, то Азия доминирует в остальной части первой десятки. Ганг–Брахмапутра–Мегна, Янцзы, Енисей и Лена имеют расход свыше 18 000 кубических метров в секунду.
Стремительный экономический рост вдоль их берегов делает стабильность их водного режима критически важной. От ирригации в зерновом поясе Индии до гидроэнергетики в индустриальном сердце Китая — великие азиатские реки остаются жизненными артериями продовольственной и энергетической безопасности.
Африканский гигант Конго — единственный представитель континента в первой пятерке, и его расход 41 400 кубических метров в секунду демонстрирует, как экваториальные леса аккумулируют сток в едином русле.
Миссисипи и река Святого Лаврентия в Северной Америке показывают, как большие бассейны в сочетании с умеренными осадками дают внушительные, но все же более скромные объемы стока. В то же время европейские Волга и Дунай едва входят в список, что отражает умеренный климат континента и сложную сеть плотин и водных регулировок.
Реки в Океании — Флай, Мамбраамо и Сепик — значительно превосходят ожидаемые показатели для своих небольших бассейнов благодаря проливным дождям Новой Гвинеи, напоминая, что местный климат может перевесить географические характеристики.
* Примечание: страны указаны вдоль основного русла, а не всей площади бассейна. Расходы притоков не перечисляются отдельно — они уже включены в суммарный сток основной речной системы. Основной рекой считается та, что впадает в море, океан или замкнутый водоем (например, Каспийское море); притоки же впадают в другие реки.
