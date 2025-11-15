  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 ноября, 21:12
Конец кариесу? Ученые восстановили зубную эмаль 

Разрушение эмали — одна из основных причин кариеса. Эмаль не способна восстанавливаться естественным образом. Однако исследователи разработали гель, который может восстановить зубную эмаль.

Изображения получены с помощью электронной микроскопии. Слева — зуб с деминерализованной эмалью и разрушенными кристаллами апатита, справа — аналогичный зуб после двухнедельного лечения / © University of Nottingham
Ученые из Ноттингемского университета разработали гель на белковой основе, который способен восстанавливать зубную эмаль, имитируя ее естественные процессы роста. Вещество подходит для восстановления поврежденной или истонченной эмали. Оно укрепляет эмаль и помогает предотвратить кариес. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Гель на белковой основе не содержит фтор. Его можно быстро наносить на зубы тем же способом, который стоматологи используют во время традиционного лечения с использованием фтора. 

Гель имитирует природные белки, ответственные за формирование эмали в раннем возрасте. На зубах гель образует тонкое, прочное покрытие. Оно проникает в поверхность зуба, заполняя мелкие трещины и неровности.

Гель действует как каркас. Он извлекает ионы кальция и фосфата из слюны, стимулируя рост новых минералов в процессе, известном как эпитаксиальная минерализация. Материал соединяется с естественной эмалью, восстанавливая ее форму и прочность.

Новый материал можно нанести поверх обнаженного дентина, образовав сверху эмалевидный слой. Это может помочь в лечении повышенной чувствительности зубов, а также улучшить сцепление с пломбами.

По словам исследователей, они разработали гель с учетом потребностей врачей и пациентов. Они надеются выпустить продукт на рынок в 2026 году.

