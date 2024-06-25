Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

DARPA показало, как будет выглядеть новейший малозаметный дрон XRQ-73

Новейший беспилотный летательный аппарат, созданный по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащенный гибридной силовой установкой, получил обозначение XRQ-73. Его разрабатывает Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Концепт малозаметного дрона XRQ-73 / © DARPA

В DARPA надеются провести первые летные испытания XRQ-73 уже в 2024 году, сообщило издание The War Zone.

Дрон XRQ-73 в некотором отношении внешне похож на ряд уже существующих аппаратов — например, на RQ-170 Sentinel от подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Однако XRQ-73 получил пару воздухозаборников в верхней части центральной секции фюзеляжа вместо одного.

Никаких технических подробностей о XRQ-73 пока не разглашают, но известно, что дрон будет весить 566 килограммов. Он включен в так называемую группу 3 БПЛА, аппараты которой могут совершать полеты на высоте от одного до 54 километров и развивать максимальную скорость от 185 до 460 километров в час.