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Астронавтов NASA преследуют проблемы со скафандрами, сорвался уже второй выход в открытый космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Трейси Дайсон и Майкла Барратта, запланированный на 24 июня, пришлось досрочно завершить из-за утечки воды из контура охлаждения одного из скафандров.
Согласно сообщению NASA, когда астронавты перешли в воздушный шлюз и переключили питание скафандров от внутренних батарей (то есть формально выход в открытый космос уже начался), Дайсон сообщила о воде внутри снаряжения. Центр управления полетами отменил дальнейшие операции и велел астронавтам вернуться на борт Международной космической станции.
Таким образом, второй раз подряд выход американских астронавтов в открытый космос срывается из-за проблем с костюмами. Тринадцатого июня, примерно за час до запланированного выхода в открытый космос, миссию тоже перенесли, поскольку один из членов экипажа — Мэттью Доминик — испытал «проблемы с дискомфортом в скафандре».
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