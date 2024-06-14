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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +883
Посты: 1608

NASA неожиданно отменило выход астронавтов в открытый космос

Запланированный на 13 июня выход в открытый космос двух астронавтов NASA был неожиданно отложен.

Сообщество
# NASA
# космос
# МКС
Международная космическая станция / © NASA
Международная космическая станция / © NASA

Примерно за час до запланированного выхода в открытый космос, когда астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже начали при помощи коллег облачаться в скафандры, на Земле приняли решение отменить выход за пределы МКС. 

Спустя некоторое время в NASA сообщили, что причиной отмены стали «проблемы с дискомфортом в скафандре». Кто именно из астронавтов испытал дискомфорт и в чем он выражался, пока не уточняется.

© VideoFromSpace 

В NASA также отметили, что следующий выход в открытый космос запланирован на понедельник, 24 июня. Члены экипажа станции здоровы, скафандры работают как положено.

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