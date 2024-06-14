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NASA неожиданно отменило выход астронавтов в открытый космос

Запланированный на 13 июня выход в открытый космос двух астронавтов NASA был неожиданно отложен.

Международная космическая станция / © NASA

Примерно за час до запланированного выхода в открытый космос, когда астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже начали при помощи коллег облачаться в скафандры, на Земле приняли решение отменить выход за пределы МКС.

Спустя некоторое время в NASA сообщили, что причиной отмены стали «проблемы с дискомфортом в скафандре». Кто именно из астронавтов испытал дискомфорт и в чем он выражался, пока не уточняется.

© VideoFromSpace

В NASA также отметили, что следующий выход в открытый космос запланирован на понедельник, 24 июня. Члены экипажа станции здоровы, скафандры работают как положено.