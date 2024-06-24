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Экипаж Ка-52 рассказал, как прошло первое катапультирование из вертолета в боевых условиях

Впервые в мировой практике российские военные Иван Болдырев и Роман Кобец в боевых условиях выполнили катапультирование из вертолета Ка-52 с помощью реактивно-катапультной системы.

Вертолет Ка-52 / © Вадим Савицкий / РИА Новости

По словам летчиков, после попадания ракеты боевая машина начала заваливаться назад и стала неуправляемой. Чтобы катапультироваться из Ка-52, достаточно дернуть ручку реактивно-катапультной системы, а дальше вертолет все сделает сам. Главное, чтобы экипаж находился в сознании.

Экипаж за считаные секунды принял решение. Приземлившись на парашюте, летчики в течение 20 минут вели бой с противником до прибытия поисково-спасательной бронегруппы.

Сегодня командир Иван Болдырев и штурман Роман Кобец — Герои России, они продолжают летать.