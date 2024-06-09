Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: затраты на обучение больших языковых моделей

Обучение продвинутых больших языковых моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT компании OpenAI и Gemini Ultra от Google, требует миллионов долларов, причем затраты быстро растут.

Затраты на обучение больших языковых моделей / © visualcapitalist

На инфографике, представленной выше, показан рост затрат на обучение моделей искусственного интеллекта, основанный на отчете Стэнфордского университета за 2024 год.

В прошлом году стоимость обучения GPT-4 оценивалась в 78,4 миллиона долларов, что значительно превышает стоимость модели PaLM (540B) от Google , которая стоила 12,4 миллиона долларов всего годом ранее.

Для сравнения: стоимость обучения Transformer, ранней модели искусственного интеллекта, разработанной в 2017 году, составила всего 930 долларов. Кстати, эта модель играет основополагающую роль в формировании архитектуры многих крупных языковых моделей, используемых сегодня.

Модель искусственного интеллекта Google Gemini Ultra стоит еще дороже — ошеломляющие 191 миллион долларов. По состоянию на начало 2024 года модель превосходит GPT-4 по нескольким показателям, в первую очередь по тесту массового многозадачного понимания языка (MMLU). Этот тест служит важнейшим критерием для оценки возможностей больших языковых моделей. Например, он известен тем, что оценивает знания и навыки решения проблем в 57 предметных областях.

Учитывая эти проблемы, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, находят новые решения для обучения языковых моделей и для борьбы с растущими затратами.

Они включают в себя ряд подходов, таких как создание моделей меньшего размера, предназначенных для выполнения конкретных задач. Другие компании экспериментируют с созданием собственных синтетических данных для использования в системах искусственного интеллекта. Однако явного прорыва пока не видно.