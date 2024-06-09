Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: затраты на обучение больших языковых моделей
Обучение продвинутых больших языковых моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT компании OpenAI и Gemini Ultra от Google, требует миллионов долларов, причем затраты быстро растут.
На инфографике, представленной выше, показан рост затрат на обучение моделей искусственного интеллекта, основанный на отчете Стэнфордского университета за 2024 год.
В прошлом году стоимость обучения GPT-4 оценивалась в 78,4 миллиона долларов, что значительно превышает стоимость модели PaLM (540B) от Google , которая стоила 12,4 миллиона долларов всего годом ранее.
Для сравнения: стоимость обучения Transformer, ранней модели искусственного интеллекта, разработанной в 2017 году, составила всего 930 долларов. Кстати, эта модель играет основополагающую роль в формировании архитектуры многих крупных языковых моделей, используемых сегодня.
Модель искусственного интеллекта Google Gemini Ultra стоит еще дороже — ошеломляющие 191 миллион долларов. По состоянию на начало 2024 года модель превосходит GPT-4 по нескольким показателям, в первую очередь по тесту массового многозадачного понимания языка (MMLU). Этот тест служит важнейшим критерием для оценки возможностей больших языковых моделей. Например, он известен тем, что оценивает знания и навыки решения проблем в 57 предметных областях.
Учитывая эти проблемы, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, находят новые решения для обучения языковых моделей и для борьбы с растущими затратами.
Они включают в себя ряд подходов, таких как создание моделей меньшего размера, предназначенных для выполнения конкретных задач. Другие компании экспериментируют с созданием собственных синтетических данных для использования в системах искусственного интеллекта. Однако явного прорыва пока не видно.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
У гигантской ископаемой птицы Genyornis newtoni, впервые обнаруженной в 1913 году, до сих пор не было полного описания — все упиралось в плохо сохранившийся череп. Австралийские палеонтологи нашли новые фрагменты и уточнили строение древней птицы, определили ее место на генеалогическом древе и предпочитаемую среду обитания.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как появились птицы?
Зов темной глубины
CES 2017: главные новинки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии