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Олег Гончар
Олег Гончар
Сегодня, 09:54
Рейтинг: +583
Посты: 1487

Проект высокоскоростного конвертоплана стал ближе к реальности

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США выбрало компанию Bell, американского производителя вертолетов и винтокрылов, для участия в следующем этапе программы SPRINT X-plane по разработке скоростных и независимых от взлетно-посадочных полос аппаратов (HSVTOL).

Сообщество
# Bell
# DARPA
# авиация
Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell
Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell

Будущий прототип Bell, согласно планам, сможет летать, развивая скорость до 833 километров в час. Дальность полета составит до 370 километров на высотах до 9100 метров. Грузоподъемность полезной нагрузки конвертоплана оценили в 2300 килограммов.

Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell
Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell
Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell
Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell
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Комментарии

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6 Комментариев

Игорь Абросимов
Игорь Абросимов
1 час назад
-
0
+
Про какие носы вы говорите, это же просто картинка, которая с реальным аппаратом (если он будет) может не иметь ничего общего. Вам что, чертежи показали?
Ответить
-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
11 часов назад
-
0
+
Интересно, зачем ему такой острый нос, если он дозвуковой с максимальной скоростью 830? По аэродинамике не самое выгодное решение.
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-
0
+
    Ruslan
    Ruslan
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Так это же США,у них по всюду длинные носы,как в политике,так и во всем остальном.
    Ответить
    -
    0
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    +
      ещё комментарии
      Николай
      Николай
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Ruslan, в аэродинамике США вполне шарят) в этой области носы у них вполне профессиональные. Посмотрите на носы любых дозвуковых Боингов или Локхидов и Макдонелл Дугласов - все затупленные. Почему у этого нос острый? Не по законам оптимальной аэродинамики явно, а зачем тогда? Чисто ради дизайнерской красоты и стремительности форм для восхитить заказчика? Но расплачивается за это потом физика полёта в части возросших потерь, и неоптимальные массовые показатели конструкции.
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      -
      0
      +
        Иван
        Иван
        1 час назад
        -
        0
        +
        Николай, так небось в стелс хотят вот и компромисс с аэродинамикой. Насколько помню как раз максимально острый клюв полезен для малозаметности.
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