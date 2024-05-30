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Tesla Cybertruck не удалось форсировать неглубокую реку

До появления серийного пикапа Cybertruck генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что электромобиль будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому «сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря». Недавно один из владельцев решил проверить заявление Маска.

Tesla Cybertruck пытается выбраться на берег / © The dark lord chin chin

Водитель Cybertruck попытался, но не смог преодолеть неглубокую реку в каньоне Азуса в Калифорнии. В опубликованном ролике видно, как машина преодолевает водную преграду, но не может выбраться на твердую землю на другом берегу реки.

© The dark lord chin chin

По словам очевидцев, Cybertruck так бы и остался буксовать в воде, если бы после неоднократных попыток выбраться из реки его в итоге не вытащил на берег пикап Silverado.