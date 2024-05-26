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Первый пациент Neuralink захотел получить апгрейд нейрочипа, чтобы управлять Tesla

Нолан Арбо — первый человек, которому в конце января 2024 года вживили нейроимплант от компании Илона Маска Neuralink — рассказал в интервью изданию Wired, что хотел бы сделать апгрейд своего устройства.

Нолан Арбо / © Cassidy Aratza / Wired

Арбо, тело которого парализовано ниже плеч уже около восьми лет после несчастного случая, сообщил, что хотел бы спомощью чипа научиться управлять роботом Optimus и автопилотной системой электромобиля Tesla. Эти возможности помогли бы 29-летнему Арбо стать независимым от людей, ухаживающих за ним.

На данный момент молодой человек может выполнять повседневные задачи с помощью своего мозгового имплантата: например включать музыку или телевизор, играть в видеоигры.