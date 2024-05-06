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SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности

Компания Илона Маска показала новый скафандр, в котором космические туристы впервые в истории выйдут в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn.

Скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности / © SpaceX

Скафандр Extravehicular Activity (EVA) Suit основан на технологии существующих скафандров SpaceX, которые используются для полетов на Crew Dragon. Однако новый костюм предназначен для ношения во время выходов в открытый космос.

Скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности / © SpaceX

EVA оборудован камерой и проекционным дисплеем, который отображает информацию о состоянии костюма во время выхода в открытый космос.

Скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности / © SpaceX

Напомню, что миссия Polaris Dawn, организатором которой выступает американский миллиардер Джаред Айзекман, была анонсирована в 2022 году и ставит перед собой довольно амбициозные задачи.

Во-первых, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на боту должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и таким образом побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояния, но они делали это во время полетов к Луне, а не на околоземной орбите).

Во-вторых, провести в рамках миссии свыше 35 научных экспериментов, чтобы изучить влияние повышенного уровня космического излучения на здоровье астронавтов.

В-третьих, совершить выход в открытый космос примерно на высоте 500 километров.

Для осуществления последней задачи планируют использовать скафандры, созданные компанией SpaceX. Запуск Polaris Dawn должен состоятся в середине 2024 года.

© VideoFromSpace