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SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности
Компания Илона Маска показала новый скафандр, в котором космические туристы впервые в истории выйдут в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn.
Скафандр Extravehicular Activity (EVA) Suit основан на технологии существующих скафандров SpaceX, которые используются для полетов на Crew Dragon. Однако новый костюм предназначен для ношения во время выходов в открытый космос.
EVA оборудован камерой и проекционным дисплеем, который отображает информацию о состоянии костюма во время выхода в открытый космос.
Напомню, что миссия Polaris Dawn, организатором которой выступает американский миллиардер Джаред Айзекман, была анонсирована в 2022 году и ставит перед собой довольно амбициозные задачи.
Во-первых, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на боту должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и таким образом побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояния, но они делали это во время полетов к Луне, а не на околоземной орбите).
Во-вторых, провести в рамках миссии свыше 35 научных экспериментов, чтобы изучить влияние повышенного уровня космического излучения на здоровье астронавтов.
В-третьих, совершить выход в открытый космос примерно на высоте 500 километров.
Для осуществления последней задачи планируют использовать скафандры, созданные компанией SpaceX. Запуск Polaris Dawn должен состоятся в середине 2024 года.
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