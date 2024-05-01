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Новая боевая подлодка сможет разворачиваться на 180 градусов на полном ходу

Компания Highland Systems, базирующаяся в ОАЭ, показала маневренную подводную лодку Kronos в форме ската. Она получила стальной гидродинамический корпус, покрытый композитным материалом для снижения радиолокационной заметности.

Подводная лодка Kronos / © Highland Systems

По данным Highland Systems, главной особенностью Kronos стала ее способность совершать внезапный поворот на 180 градусов на полной скорости. Разработчики уверяют, что их подлодка — первая в мире, которая на это способна.

Подводная лодка Kronos / © Highland Systems

На борту есть место для 10 пассажиров. Кроме того, Kronos сможет перевозить до трех тонн полезной нагрузки со скоростью до 80 километров в час.

Скорость под водой составляет 50 километров в час, а максимальная глубина — 250 метров.