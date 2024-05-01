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Новая боевая подлодка сможет разворачиваться на 180 градусов на полном ходу
Компания Highland Systems, базирующаяся в ОАЭ, показала маневренную подводную лодку Kronos в форме ската. Она получила стальной гидродинамический корпус, покрытый композитным материалом для снижения радиолокационной заметности.
По данным Highland Systems, главной особенностью Kronos стала ее способность совершать внезапный поворот на 180 градусов на полной скорости. Разработчики уверяют, что их подлодка — первая в мире, которая на это способна.
На борту есть место для 10 пассажиров. Кроме того, Kronos сможет перевозить до трех тонн полезной нагрузки со скоростью до 80 километров в час.
Скорость под водой составляет 50 километров в час, а максимальная глубина — 250 метров.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Память устроена не так, как предполагают большинство людей исходя из субъективного опыта. Улучшить ее и перестать забывать о рутинных действиях помогут специальные техники, рассказали психологи из США в новой книге.
Четвертый эпизод сериала снова забрасывает нас на другой мир, видимо, один из тех, куда по каким-то причинам разбегаются люди с нашей планеты. Вы увидите, как не стоит использовать холодное оружие если вы хотите избежать ранений, и как не надо лечить раны, если вы их все-таки получили. Впрочем, итоги серии все-таки чуть более оптимистичны. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
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