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Epic Games и ESA создали реалистичную игру по исследованию Луны

Эксперты Европейского космического агентства (ESA) в сотрудничестве с разработчиками американской компании Epic Games создали карту с поверхностью Луны под названием Lunar Horizons в сетевой компьютерной онлайн-игре Fortnite.

Lunar Horizons / © FNCreate

Игрокам предстоит собирать ресурсы и строить колонию поселения на южном полюсе естественного спутника Земли — именно там, где в будущем должна состояться высадка астронавтов миссии «Артемида III».

Для воссоздания лунной атмосферы и построения реалистичного ландшафта разработчики воспользовались данными Лунного орбитального зонда NASA и тесно сотрудничали с экспертами ESA.

© FNCreate

Lunar Horizons доступна в Fortnite, где в нее можно поиграть, используя код 3207-0960-6428 или выполнив поиск «Lunar Horizons» в Discover.