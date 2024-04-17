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NASA показало, как выглядит полное солнечное затмение на Земле с орбиты вокруг Луны
Лунный орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал нашу планету во время полного солнечного затмения, которое произошло 8 апреля 2024 года.
За астрономическим явлением следили не только тысячи людей на Земле, но и космические аппараты, в том числе и находящийся на орбите вокруг Луны LRO. Специалисты NASA воспользовались этой возможностью, чтобы сфотографировать лунную тень на земной поверхности.
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