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NASA показало, как выглядит полное солнечное затмение на Земле с орбиты вокруг Луны

Лунный орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал нашу планету во время полного солнечного затмения, которое произошло 8 апреля 2024 года.

Земля во время полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года, снимок зонда Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University

За астрономическим явлением следили не только тысячи людей на Земле, но и космические аппараты, в том числе и находящийся на орбите вокруг Луны LRO. Специалисты NASA воспользовались этой возможностью, чтобы сфотографировать лунную тень на земной поверхности.