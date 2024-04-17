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ИИ превзошел человека в решении ряда задач

Ученые из Стэнфордского университета опубликовали новый отчет «Индекс искусственного интеллекта за 2024 год». Авторы доклада сообщили, что ИИ уже превзошел человека по нескольким показателям, в том числе по классификации изображений, визуальному мышлению и пониманию английского языка. Тем не менее он отстает в решении сложных математических задач и планировании.

Отчет «Индекс искусственного интеллекта за 2024 год» / © Stanford

На сегодня прогресс ИИ сопровождается немалыми затратами и высоким энергопотреблением. По оценкам, затраты на обучение современных моделей ИИ достигли беспрецедентного уровня. Например, для обучения GPT-4 компании OpenAI потребовалось приблизительно 78 миллионов долларов, а для вычислений Gemini Ultra от Google — 191 миллион долларов.

В 2023 году в учреждениях США была разработана 61 модель ИИ, что намного опережает 21 модель в Евросоюзе и 15 в Китае.

Авторы отчета добавили, что научный прогресс ускоряется благодаря ИИ: так, в 2023 году были запущены важные приложения искусственного интеллекта, связанные с наукой, — от AlphaDev, который делает алгоритмическую сортировку более эффективной, до GNoME, облегчающего процесс открытия материалов.