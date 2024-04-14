Крупнейшая дроново-ракетная атака в истории завершилась. Итоги

Ашкелон, Израиль, 14 апреля 2024 года. Видны пуски израильской системы ПРО / © AMIR COHEN, REUTERS

Первого апреля 2024 года Израиль нанес удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. От удара погибло 16 человек, включая двух иранских генералов. Подобные удары — нарушение Венских конвенций о неприкосновенности посольств и консульств. По ним территория консульств и посольств — то же самое, что территория их страны. То есть юридически Израиль тогда нанес прямой удар по территории Ирана (формально это casus belli). Тот, разумеется, попытался протестовать в ООН, но США и Великобритания не пропустили через Совет Безопасности осуждения израильской атаки.

В результате в ночь с 13 на 14 апреля Иран был вынужден нанести комбинированный дроново-ракетный удар. Он начался с пуска дронов около 22.30 по Москве 13 апреля и сопровождался более поздними пусками ракет уже 14 апреля 2024 года.

Одни источники, близкие к ЦАХАЛ, говорят о пуске Ираном 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических. Другие сообщают о 170 БЛА, 30 крылатых ракетах и более чем 120 баллистических. В любом случае речь идет более чем 300 ударных средствах, использованных в одной пятичасовой атаке. То есть о рекордной цифре для одной атаки такого рода в истории.

Видео с перехватами иранских средств нападения израильскими системами ПРО. Часть из показанного не выглядит как удавшийся перехват / © YouTube

И это, увы, почти все надежно известная информация об атаке. Дело в том, что, по заявлениям иранской стороны, у нее было всего две цели: «Глава генштаба ВС Ирана сообщил, что целью операции “Правдивое обещание” были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза “Неватим”».

Что там с информцентром — неясно, но неперехваченные попадания на израильской авиабазе «Неватим» есть и на видео с места событий (увы, видео снято с заметной дистанции, что, впрочем, ожидаемо для военной базы), и признаны израильской стороной. Отметившей, что они нанесли «незначительные повреждения». Вообще, ЦАХАЛ заявил о перехвате 99 процентов целей. К сожалению, доверять подобным официальным заявлениям Израиля достаточно сложно, потому что их заявления о событиях в секторе Газа в последние месяцы уже не раз показывали серьезную недостоверность.

На этом видео, как утверждается, показана авиабаза Рамон. Это странно, потому что она явно поражается во время иранского налета. Но Генштаб Ирана вообще не заявлял именно о Рамоне (в отличие от «Неватим»), как о цели атак. Возможно, с видео все же не вполне точно указана зона, где оно было снято / © YouTube

Израильская сторона, как и иранская, отмечает, что все атаки были выполнены против военных целей. В связи с этим видео попаданий вблизи от случайных свидетелей отсутствуют, что делает оценку ударов затруднительной. Пока на записях нет звуков пролетов «Шахед-136» над Израилем (даже в пути, а не в точках попаданий). Это достаточно странно, потому что на видео иранских пусков они есть и дальность их как раз и задумана для того, чтобы достигать Израиля при взлете из Ирана. Возможно, это говорит о сравнительно успешных перехватах «Шахедов» заранее поднятыми в воздух самолетами Израиля. Вероятно, они могли использовать для этого ракеты «воздух-воздух» малой дальности, с ИК-самонаведением (другие их средства поражения подходят для этого меньше). Это достаточно недешевое средство, по цене превышающее «Шахед». Однако стоимость неперехвата дрона, бесспорно, еще выше, чем у такой ракеты.

Тем не менее, определенные косвенные индикаторы успешности или неуспешности иранской атаки против «Неватим» все же есть. Их можно извлечь из уроков прошлой аналогичной эскалации — между Ираном и США в 2020 году. Тогда ЦРУ убило генерала Сулеймани дроном, операцией в целом управлял Майкл Д’Андреа. В ответ Иран сбил в Афганистане самолет с Майклом Д’Андреа на борту. США после этого отрицали гибель Д’Андреа, но, естественно, так никогда и не показали видео или фото, где он был бы жив в период после атаки. В результате того иранского ответа Штаты более не предпринимали ударов по иранским базам или военнослужащим.

Если Израиль после сегодняшнего налета предпримет ответные активные действия по иранской территории, то можно предположить, что иранский ответный удар 14 апреля 2024 года был неэффективным. Если Израиль после сегодняшнего дня нанесет еще один удар по иранским высшим офицерам — также можно предположить, что иранский удар был неэффективным. Если же Тель-Авив воздержится и от того, и от другого, то это может указывать на то, что «Неватим» нанесли действительно значимые повреждения.