Ученые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом деле

Новое исследование показало, что продвинутые модели ИИ могут притворяться глупее, чем они есть на самом деле, и это может иметь серьезные последствия, поскольку они продолжают активно развиваться.

GPT-4 / © OpenAI

В статье, опубликованной в журнале PLOS One, исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили при тестировании большой языковой модели (LLM) по так называемым критериям теории разума, что ИИ не только может имитировать этапы изучения языка, наблюдаемые у детей, но и выражает нечто похожее на умственные способности, связанные с этими стадиями развития.

Опираясь на теорию разума, ориентированную на детей, ведущий автор исследования Анна Маклова и ее коллеги из Карлова университета в Праге попытались определить, могут ли такие модели ИИ, как GPT-4 от OpenAI, «притворяться менее способными, чем они есть на самом деле».

Чтобы это выяснить, исследовательская группа поручила моделям вести себя как дети в возрасте от одного до шести лет, давая ответы на вопросы. Пройдя более чем 1000 испытаний и когнитивных тестов, «смоделированные детские личности» действительно развивались почти так же, как дети указанного возраста, и в итоге продемонстрировали, что модели могут притворяться менее умными, чем они есть.

В интервью изданию PsyPost Анна Маклова объяснила, что эти результаты могут помочь развитию общего искусственного интеллекта (AGI), который способен мыслить и действовать как человек.