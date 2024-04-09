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Американцы уже катаются на луноходе — правда, пока на Земле

Компания Axiom Space опубликовала несколько фотографий с испытаний нового скафандра для Луны. На снимках также показан прототип лунного вездехода FLEX, который создает другая американская компания — Astrolab.

Испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom и лунохода FLEX / © Axiom Space

Инженеры Axiom Space и Astrolab проводят совместные испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom (скафандр AxEMU) с луноходом FLEX, которые в будущем позволят двум астронавтам собирать образцы лунного грунта и проводить геологические исследования на поверхности естественного спутника Земли.

Испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom и лунохода FLEX / © Axiom Space

Напомним, в 2022 году Axiom Space заключила контракт с NASA на создание скафандров нового поколения, которые задействуют в лунных миссиях начиная с «Артемиды III».

Новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. Он создан для обеспечения повышенной мобильности и защиты, позволяющей противостоять суровым условиям южного полюса Луны. Скафандр с единой архитектурой будет интегрирован со специальными инструментами, разработанными Axiom Space для научных исследований.

Испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom и лунохода FLEX / © Axiom Space

Команда Astrolab, в свою очередь, должна разработать лунный вездеход (LTV), который позволит астронавтам исследовать большую часть поверхности Луны. Вес ровера составит примерно 500 килограммов. Он сможет справиться с повышенной солнечной радиацией и сверхнизкой температурой во время лунной ночи.

В Astrolab утверждают, что емкости аккумулятора FLEX хватит, чтобы обеспечивать его жизнедеятельность в течение от 100 до 300 часов, ведь в районе южного полюса Луны полно больших кратеров, куда никогда не заглядывает солнце, поэтому «подзарядиться» там невозможно.