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Американцы уже катаются на луноходе — правда, пока на Земле
Компания Axiom Space опубликовала несколько фотографий с испытаний нового скафандра для Луны. На снимках также показан прототип лунного вездехода FLEX, который создает другая американская компания — Astrolab.
Инженеры Axiom Space и Astrolab проводят совместные испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom (скафандр AxEMU) с луноходом FLEX, которые в будущем позволят двум астронавтам собирать образцы лунного грунта и проводить геологические исследования на поверхности естественного спутника Земли.
Напомним, в 2022 году Axiom Space заключила контракт с NASA на создание скафандров нового поколения, которые задействуют в лунных миссиях начиная с «Артемиды III».
Новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. Он создан для обеспечения повышенной мобильности и защиты, позволяющей противостоять суровым условиям южного полюса Луны. Скафандр с единой архитектурой будет интегрирован со специальными инструментами, разработанными Axiom Space для научных исследований.
Команда Astrolab, в свою очередь, должна разработать лунный вездеход (LTV), который позволит астронавтам исследовать большую часть поверхности Луны. Вес ровера составит примерно 500 килограммов. Он сможет справиться с повышенной солнечной радиацией и сверхнизкой температурой во время лунной ночи.
В Astrolab утверждают, что емкости аккумулятора FLEX хватит, чтобы обеспечивать его жизнедеятельность в течение от 100 до 300 часов, ведь в районе южного полюса Луны полно больших кратеров, куда никогда не заглядывает солнце, поэтому «подзарядиться» там невозможно.
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Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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