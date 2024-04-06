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Tesla Cybertruck чуть не убил своего владельца: отказали тормоза и подушки безопасности
Сообщения о проблемах с новыми электрическими пикапами компании Tesla заполонили Сеть. Недавно неисправность Cybertruck чуть не лишила жизни его владельца в Калифорнии.
В сообщении на форуме Клуба владельцев Cybertruck владелец пикапа рассказал, что тормоза вышли из строя всего через несколько недель после покупки, в результате электромобиль врезался в дорожный знак.
Мужчина объяснил, что во время поворота, когда он снял ногу с педали газа, электромобиль не замедлился. После того как водитель надавил на педаль тормоза, тот не сработал, пока не стало слишком поздно и электромобиль не врезался в столб. Подушки безопасности не сработали.
Что пошло не так — неясно. Теперь в причинах аварии будут разбираться технические специалисты Tesla.
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