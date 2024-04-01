Фотограф показал замедленную съемку сезонного путешествия арктических айсбергов

Дискуссиям о вредности тефлоновой посуды уже треть века, но только недавно стали окончательно ясны и масштабы проблемы, и то, почему ее вряд ли получится решить. Пора сторониться тефлоновой посуды или смысла уже нет, ведь она в прямом смысле достанет человека даже на необитаемом острове?