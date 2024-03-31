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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +258
Посты: 336

Стало известно, где живут самые счастливые и несчастные люди на Земле

По данным Доклада о мировом счастье — 2024, который ежегодно составляют на основании всемирного опроса Gallup, самые довольные своей жизнью люди живут в Финляндии, Дании и Исландии, а самые несчастливые — в Афганистане. 

Сообщество
# мир
# статистика
# счастье
Индекс счастья по странам / © visualcapitalist
Индекс счастья по странам / © visualcapitalist

Специалисты Gallup опрашивают примерно 1000 респондентов практически в каждой стране по самым разным вопросам, один из которых — оценить свое удовольствие жизнью по шкале от нуля до 10.

На основании этих данных и формируются итоговые оценки. 

Индекс счастья в Европе / © visualcapitalist
Индекс счастья в Европе / © visualcapitalist

Самые счастливые люди живут в Европе, хотя наблюдается сближение уровней счастья между Центральной, Восточной и Западной Европой, тогда как в предыдущие десятилетия жители западной части были значительно счастливее.

Россия занимает 72-е место в мировом рейтинге счастья.

Индекс счастья по страна Ближнего Востока и в Центральной Азии / © visualcapitalist
Индекс счастья по страна Ближнего Востока и в Центральной Азии / © visualcapitalist

На Ближнем Востоке Израиль, занимающий пятое место, лидирует по уровню счастья в регионе.

Индекс счастья по странам Северной и Центральной Америки / © visualcapitalist
Индекс счастья по странам Северной и Центральной Америки / © visualcapitalist

Жители Коста-Рики стали самыми счастливыми в Северной и Центральной Америки. 

В докладе подчеркивается интересный феномен для двух наиболее развитых экономик региона, США и Канады (23-е и 15-е место в мировом рейтинге счастья соответственно), где пожилые люди значительно счастливее, чем молодые, такая же картина наблюдается в Северной Европе.

Индекс счастья по странам Южной Америки / © visualcapitalist
Индекс счастья по странам Южной Америки / © visualcapitalist

Уругвай, занявший 26-е место в общем рейтинге, возглавляет список самых счастливых стран Южной Америки, а Венесуэла, вышедшая на 79-е место, оказалась самой несчастной страной Южной Америки.

Индекс счастья по странам Азии и Океании / © visualcapitalist
Индекс счастья по странам Азии и Океании / © visualcapitalist

В Южной и Восточной Азии Сингапур (30-е место) и Тайвань (31-е место) значительно опережают региональных экономических тяжеловесов, Китай (60-е место), Японию (51-е место) и Индию (126-е место), когда дело касается уровня счастья.

В Океании, Австралии (10-е место) и Новой Зеландии (11-е место) дисперсия счастья аналогична США, Канаде и скандинавским странам: пожилые люди гораздо счастливее молодых.

Индекс счастья по странам Африки / © visualcapitalist
Индекс счастья по странам Африки / © visualcapitalist

На второй по величине континент мира, Африку, приходится девять из 10 наименее счастливых стран мира, многие из которых сгруппированы вокруг Великих африканских озер.

Лесото — самая несчастная страна в Африке, тогда как Ливия, где затихла гражданская война, стала самой счастливой на Черном континенте.

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