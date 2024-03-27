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В Италии построят самый широкий подводный тоннель в Европе
Правительство Италии запустило крупный инфраструктурный проект по строительству подводного тоннеля в портовом городе Генуя на севере страны.
Тоннель длиной 3,4 километра и диаметром около 16 метров проложат на глубине 45 метров. Он станет самым длинным в Италии и крупнейшим по ширине в Европе по окончании строительства, которое намечено на 2029 год.
Подземное сооружение охватит бассейн старого порта и создаст новое прямое сообщение между западной и восточной частями Генуи.
Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждали 15 лет, останется неформальным.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Дети, которые в школе вели себя агрессивно, хулиганили или совершали выходки, к зрелому возрасту чаще оказывались более успешными в плане заработка, занимались работой по душе и получали от нее большее удовлетворение. Об этом говорят результаты британского исследования, в котором за участниками наблюдали на протяжении пяти десятилетий.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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