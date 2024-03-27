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В Италии построят самый широкий подводный тоннель в Европе

Правительство Италии запустило крупный инфраструктурный проект по строительству подводного тоннеля в портовом городе Генуя на севере страны.

Схема будущего тоннеля в портовом городе Генуя / © Genova 24

Тоннель длиной 3,4 километра и диаметром около 16 метров проложат на глубине 45 метров. Он станет самым длинным в Италии и крупнейшим по ширине в Европе по окончании строительства, которое намечено на 2029 год.

Подземное сооружение охватит бассейн старого порта и создаст новое прямое сообщение между западной и восточной частями Генуи.

© Teleborsa