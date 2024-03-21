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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +523
Посты: 1150

NASA показало, как будет выглядеть солнечное затмение на Луне

В ночь с 24 на 25 марта произойдет частичное лунное затмение, а менее чем через три недели, 8 апреля, случится полное солнечное затмение, когда Луна закроет наше светило. Эти астрономические события будут наблюдать тысячи людей, однако оба затмения лучше всего будут видны над Северной Америкой.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
# Солнце
Так может выглядеть солнечное затмение на Луне / © NASA / Aubrey Gemignani / Dima Zel / Shutterstock
Так может выглядеть солнечное затмение на Луне / © NASA / Aubrey Gemignani / Dima Zel / Shutterstock

Чтобы не огорчать других жителей Земли, специалисты NASA представили несколько изображений: они демонстрируют, как выглядели бы эти астрономические явления с поверхности Луны и с борта Международной космической станции.  

Полное солнечное затмение 24 апреля 1967 года с поверхности Луны в объективе аппарата NASA «Сервейер-3» (Surveyor 3) / © NASA, Surveyor 3 / Acknowledgement: R. D. Sampson (ECSU)
Полное солнечное затмение 24 апреля 1967 года с поверхности Луны в объективе аппарата NASA «Сервейер-3» (Surveyor 3) / © NASA, Surveyor 3 / Acknowledgement: R. D. Sampson (ECSU)
Астронавт NASA Дон Петтит сфотографировал полное солнечное затмение с борта Международной космической станции в 2012 году / © NASA
Астронавт NASA Дон Петтит сфотографировал полное солнечное затмение с борта Международной космической станции в 2012 году / © NASA
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