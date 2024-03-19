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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 минут назад
Рейтинг: +523
Посты: 1148

В Португалии построили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию 

Компания EDP Renewables запустила в эксплуатацию крупнейшую на сегодня солнечную электростанцию ​​в Европе. Объект энергетической инфраструктуры под названием ​​Cerca появился недалеко от Лиссабона, столицы Португалии. 

Сообщество
# строительство
# технологии
# энергия
Крупнейшая в Европе солнечная электростанция / © Andreas Gucklho
Крупнейшая в Европе солнечная электростанция / © Andreas Gucklho

 Cerca оснащена более чем 310 тысячами двусторонних солнечных панелей. Ее мощность составляет 202 мегаватт, станция способна обеспечить электроэнергией примерно 100 тысяч домохозяйств.

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Алексей Аверьянов
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И продолжение падения птицы снял фотограф?

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Денис Михайлов
1 час назад
Автор представлен как эксперт. Можно ли уточнить, экспертом в какой области является Александр Сергеев, какое у него образование и компетенции?

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Тимур Ибатулин
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Чем строить огромные дорогие самолеты сделали бы дешевый беспилотник где использовали бы лопасти как крылья. Долетел до нужной точки, крылья

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Радж Мамедов
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Zinaida Varlygina
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
3 часа назад
"С чисто научной точки зрения" ответ на вопрос не дан. Откуда взялись цифры "рекомендуемого объёма" литературных произведений для детей?

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Алексей Шевченко
3 часа назад
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Алексей Шевченко
3 часа назад
Я тоже примерно с 8 читать её начал, сразу как с феноменологией духа гегеля закончил🤦

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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3 часа назад
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