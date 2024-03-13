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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +363
Посты: 649

В Британии медики впервые использовали очки Apple Vision Pro во время операции

Сотрудники больницы Кромвелл в Лондоне использовали новую гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro во время двух микрохирургических операций на позвоночнике.

Сообщество
# Apple
# Apple Vision Pro
# медицина
# технологии
Медсестра в очках Apple Vision Pro / © eXeX
Медсестра в очках Apple Vision Pro / © eXeX

Очки Apple Vision Pro носила одна из медсестер, работающая вместе с хирургом, чтобы следить за ходом операции и подавать необходимые инструменты.

Устройство позволяло ей видеть реальный мир, но с наложенной поверх важной информацией о состоянии здоровья пациента и ходе процедуры.

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Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
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Иван Колупаев
60 минут назад
Вот только это неправда. Воруют и нашим пожалуй есть чему позавидовать. 101 млн долларов своровать это не шутки. https://tass.ru/korrupcionnyy-skandal-v-saudovskoy-aravii

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Иван Колупаев
1 час назад
АбдулАзиз, население Саудии в четыре раза меньше (35 млн) соответственно добыча на душу этого населения получается в 4 раза больше, так понятно?

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Иван Колупаев
1 час назад
George, в баллистической траектории которую легче просчитать и перехватить.

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателемВ США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

john john
1 час назад
Никита,глупо связывать веру с материальным богатством - это взаимоисключающие вещи.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Сергей Путс
1 час назад
Lichno, zaviduj tolko in teplomu mory...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Мардали Балахмедов
1 час назад
Меньше надо ворават. А лучше вообще перестать ворават. Быть порядочными людьми. Ну только вот как.....? 🙄

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

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Николай Цыгикало
2 часа назад
George, считается что в особенностях движения, то есть в частом или непрерывном маневрировании гиперзвуковой цели. Что сильно осложняет её перехват.

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателемВ США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Т Ау
3 часа назад
Все зависит от уровня развития населения и их фюрера...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Т Ау
3 часа назад
Раиса , саудиты не ворут как в Раиссе , не завидуйте , покорно и со смирением примите как должное...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Руслан Абдуллаев
3 часа назад
Тем не менее,факт на лицо.Пока у них есть нефть,они вкладываются в бурное строительство и дают своим гражданам свободно и беззаботно жить.У нас

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

George Washington
3 часа назад
В чём принципиальное отличие гиперзвукового оружия от баллистического? У баллистического на конечном участке тоже гиперзвуковая скорость.

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателемВ США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

dima ilunga
3 часа назад
На первой картинке - вылитый иблис :)

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

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