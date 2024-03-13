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ИИ в следующем году станет умнее любого человека, заявил Илон Маск
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект будет умнее любого отдельно взятого человека, а к 2029-му станет умнее всех людей, вместе взятых.
Маск опубликовал пост с этим заявлением в социальной сети Х в ответ на подкаст Джо Рогана с футуристом Рэем Курцвейлом, в котором они обсуждали сроки появления сильного искусственного интеллекта общего уровня (AGI), который будет способен мыслить и действовать как человек.
Курцвейл сообщил Рогану, что, по его мнению, AGI будет достижим к 2029 году. «На самом деле меня считают консерватором. Люди думают, что это произойдет в следующем году или через год», — отметил Курцвейл.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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