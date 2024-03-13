  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 минута назад
Рейтинг: +763
Посты: 1450

ИИ в следующем году станет умнее любого человека, заявил Илон Маск

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск считает, что в 2025 году искусственный интеллект будет умнее любого отдельно взятого человека, а к 2029-му станет умнее всех людей, вместе взятых.

Сообщество
# ИИ
# Маск
# технологии
Илон Маск / © Forbes
Илон Маск / © Forbes

Маск опубликовал пост с этим заявлением в социальной сети Х в ответ на подкаст Джо Рогана с футуристом Рэем Курцвейлом, в котором они обсуждали сроки появления сильного искусственного интеллекта общего уровня (AGI), который будет способен мыслить и действовать как человек.

Курцвейл сообщил Рогану, что, по его мнению, AGI будет достижим к 2029 году. «На самом деле меня считают консерватором. Люди думают, что это произойдет в следующем году или через год», — отметил Курцвейл.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Мар
Бесплатно
История создания книги о первых полетах в космос
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
13 Мар
600
Палеоантропы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Мар
600
Квантовая механика (корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности)
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
14 Мар
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Источники получения данных в цифровую эпоху: кому и чему верить
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Путь эволюции — история появления позвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Мар
400
Звездный каталог Гиппарха
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Правильное питание и гармоничная жизнь: взаимосвязь
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Нейрорегенерация: протезировать нельзя восстановить
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 17:18
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
Вчера, 15:02
Юлия Трепалина

Бактерии в кишечнике связали с облысением

Новое исследование показало, что определенные бактерии в кишечнике связаны с алопецией — патологическим выпадением волос, приводящим к частичному или полному облысению человека.

Медицина
# алопеция
# бактерии
# дерматология
# кишечная микробиота
# кишечная микрофлора
# кишечник
# кишечный микробиом
# кожа
# Облысение
Позавчера, 11:53
Игорь Байдов

Химическая инъекция вернула к жизни отработанные литийионные аккумуляторы

Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.

Химия
# аккумуляторы
# литий-ионные аккумуляторы
# литий-ионные батареи
# электромобили
Позавчера, 17:18
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
Позавчера, 11:53
Игорь Байдов

Химическая инъекция вернула к жизни отработанные литийионные аккумуляторы

Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.

Химия
# аккумуляторы
# литий-ионные аккумуляторы
# литий-ионные батареи
# электромобили
Вчера, 07:27
Полина

Счастье назвали навыком, который можно освоить

Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.

Психология
# привычки
# психика
# психологическое просвещение
# счастье
Позавчера, 17:18
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В США хотят обложить биткоин-майнеров налогом, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду

    11 минут назад

  2. В СПбГУ создали неинвазивные сенсоры, позволяющие отслеживать эффективность химиотерапии

    14 минут назад

  3. В ПНИПУ выяснили, как остатки смазочной жидкости влияют на прочность металла 

    1 час назад

  4. Древняя галактика удивила ученых скоростью рождения новых звезд

    2 часа назад
Выбор редакции

Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли

10 марта

Последние комментарии

john john
7 минут назад
Никита,глупо связывать веру с материальным богатством - это взаимоисключающие вещи.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Сергей Путс
7 минут назад
Lichno, zaviduj tolko in teplomu mory...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Мардали Балахмедов
12 минут назад
Меньше надо ворават. А лучше вообще перестать ворават. Быть порядочными людьми. Ну только вот как.....? 🙄

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Николай Цыгикало
51 минута назад
Летающая петарда получилась

Видео: японская ракета взорвалась спустя несколько секунд после стартаВидео: японская ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта

Николай Цыгикало
1 час назад
«Отдельно представлена фотография пораженной лазером артиллерийской мины, правда, не уточняется, как именно ее поразили — в воздухе или на

Британцы показали свое секретное лазерное оружие в действииБританцы показали свое секретное лазерное оружие в действии

Николай Цыгикало
1 час назад
George, считается что в особенностях движения, то есть в частом или непрерывном маневрировании гиперзвуковой цели. Что сильно осложняет её перехват.

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателемВ США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Т Ау
1 час назад
Все зависит от уровня развития населения и их фюрера...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Т Ау
1 час назад
Раиса , саудиты не ворут как в Раиссе , не завидуйте , покорно и со смирением примите как должное...

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Руслан Абдуллаев
2 часа назад
Тем не менее,факт на лицо.Пока у них есть нефть,они вкладываются в бурное строительство и дают своим гражданам свободно и беззаботно жить.У нас

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

George Washington
2 часа назад
В чём принципиальное отличие гиперзвукового оружия от баллистического? У баллистического на конечном участке тоже гиперзвуковая скорость.

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателемВ США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

dima ilunga
2 часа назад
На первой картинке - вылитый иблис :)

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

oleg reshetov
2 часа назад
Фины построят мегасауну на талькохлорите)))

Финны построят «песчаную батарею» для отапливания целого городаФинны построят «песчаную батарею» для отапливания целого города

Al Leone
2 часа назад
Осталось только уболтать Ридли Скотта и вуаля.

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Иван Колупаев
2 часа назад
Мурат, по Булычеву мама Алисы настолько известный "архитектор солнечной системы" что почти никогда не бывает дома. Докапываться в такой ситуации

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

green tea
2 часа назад
Никита, Не только саудиты верят в Аллаха и поклоняются Ему.Богатсво и бедность это испытание.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Виктор Ларионов
2 часа назад
Однако, прямо в серёдке рванула...

Видео: японская ракета взорвалась спустя несколько секунд после стартаВидео: японская ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта

Игорь
2 часа назад
Igor, по видемому Громозека выглядил очень страшно для детского фильма.

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Myname Mysurname
2 часа назад
30 мышек разбили на 6 групп? Это по 5 (пять, Карл!) мышек в группе. Тут можно что угодно найти.

Воздействие даже низких доз микропластика ударило по качеству спермыВоздействие даже низких доз микропластика ударило по качеству спермы

Мурат Кеминский
4 часа назад
Селезнев до сих пор не знает, что зелёный наставил ему рога..??

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Иван Колупаев
4 часа назад
Jean, с ЕБН действительно миф. Точная фраза звучит: "Я устал. Я мухожук" 😉 Это позже речь подредактировали чтобы скрыть его рептилоидное

Ученые Пермского Политеха рассказали, как возникает эффект МанделыУченые Пермского Политеха рассказали, как возникает эффект Манделы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно